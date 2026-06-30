México aposta no Azteca para superar linha do Equador

O histórico Estádio Azteca será palco, hoje, de confronto cercado por expectativas. Diante de mais de 80 mil torcedores, o México recebe o Equador, a partir das 22h, em duelo válido pelos 16 avos de final, em uma partida que coloca frente afrente a consistência defensiva dos anfitriões e a capacidade de reação da seleção sul-americana.

A equipe comandada pelo técnico mexicano Javier Aguirre chega embalada por uma campanha perfeita na fase de grupos. Líder do Grupo A, o México venceu os três jogos disputados, marcou seis gols e não sofreu nenhum, consolidando-se como uma das seleções mais sólidas do torneio até agora.

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Entre os destaques mexicanos está o atacante Julián Quiñones, autor de gols decisivos e peça fundamental na movimentação ofensiva. O experiente Raúl Jiménez segue como referência na área, enquanto Erik Lira e Luis Romo têm garantido equilíbrio ao meio-campo. Na defesa, César Montes e Johan Vásquez lideram um sistema que ainda não foivazado na Copa.

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Do outro lado, o Equador chega fortalecido após uma recuperaçã osurpreendente. Depois de derrota para a Costa do Marfim e empate diante de Curaçao, os equatorianos conquistaram classificação histórica ao derrotar a Alemanha na rodada decisiva.

A principal esperança ofensiva da equipe segue com Enner Valencia. Embora ainda não tenha marcado nesta Copa, o veterano atacante acumula seis gols no ciclo classificatório e permanece como referência técnica do elenco. Ao lado, Gonzalo Plata vive excelente momento e foi decisivo contra os alemães ao marcar o gol da vitória.

No setor de criação, o meia Moisés Caicedo surge como líderda nova geração equatoriana. Recém-promovido à condição de capitão pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, o jogador é responsável por ditar o ritmo da equipe, recuperar bolas e iniciaras transições ofensivas.