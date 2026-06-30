PARA FECHAR SEGUNDA DE OURO!!
Marrocos elimina Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa
Com emoção, seleção marroquina vence disputa por pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação
PARA FECHAR SEGUNDA DE OURO!!
Com emoção, seleção marroquina vence disputa por pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação
Esta segunda-feira (29/6) foi agitada na Copa do Mundo. Além da virada do Brasil e da classificação do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis, Marrocos também garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar a Holanda em uma decisão emocionante. Após empate de 1 x 1 no tempo normal e sem gols na prorrogação, a seleção marroquina venceu por 3 x 2 nas penalidades e agora enfrenta o Canadá na próxima fase.
O confronto foi equilibrado desde o início. A Holanda controlou a posse de bola durante boa parte da partida e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para superar a defesa marroquina. Após uma etapa inicial sem gols, Cody Gakpo abriu o placar aos 28 minutos do segundo tempo e deixou a seleção europeia perto da classificação. Quando a vitória parecia encaminhada, Diop empatou aos 48 minutos da etapa final e levou a decisão para a prorrogação.
O tempo extra manteve o equilíbrio entre as duas equipes. A Holanda voltou a pressionar e quase retomou a vantagem, mas parou em uma defesa sólida de Marrocos. Do outro lado, o goleiro Bart Verbruggen salvou os holandeses com defesas importantes e evitou a virada marroquina em pelo menos duas oportunidades. Sem novas alterações no placar, a vaga foi decidida nos pênaltis.
A Holanda abriu a disputa com gol, mas Marrocos desperdiçou a primeira cobrança ao acertar a trave. Na sequência, os holandeses também carimbaram o poste, enquanto os marroquinos empataram. Depois, as duas equipes converteram mais uma cobrança cada. A reta final foi marcada por erros holandeses e novas bolas na trave de Marrocos, até que a última cobrança marroquina balançou as redes e garantiu a classificação por 3 x 2.
Mesmo com grandes intervenções de Bart Verbruggen ao longo da partida, a Holanda não conseguiu confirmar o favoritismo e acabou eliminada. Com o resultado, Marrocos avança às oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o Canadá em busca de uma vaga nas quartas.