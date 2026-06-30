Marrocos elimina Holanda nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

Netherlands' midfielder #21 Frenkie de Jong and Morocco's defender #03 Noussair Mazraoui fight for the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) - (crédito: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Esta segunda-feira (29/6) foi agitada na Copa do Mundo. Além da virada do Brasil e da classificação do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis, Marrocos também garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar a Holanda em uma decisão emocionante. Após empate de 1 x 1 no tempo normal e sem gols na prorrogação, a seleção marroquina venceu por 3 x 2 nas penalidades e agora enfrenta o Canadá na próxima fase.

O confronto foi equilibrado desde o início. A Holanda controlou a posse de bola durante boa parte da partida e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para superar a defesa marroquina. Após uma etapa inicial sem gols, Cody Gakpo abriu o placar aos 28 minutos do segundo tempo e deixou a seleção europeia perto da classificação. Quando a vitória parecia encaminhada, Diop empatou aos 48 minutos da etapa final e levou a decisão para a prorrogação.

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O tempo extra manteve o equilíbrio entre as duas equipes. A Holanda voltou a pressionar e quase retomou a vantagem, mas parou em uma defesa sólida de Marrocos. Do outro lado, o goleiro Bart Verbruggen salvou os holandeses com defesas importantes e evitou a virada marroquina em pelo menos duas oportunidades. Sem novas alterações no placar, a vaga foi decidida nos pênaltis.

A Holanda abriu a disputa com gol, mas Marrocos desperdiçou a primeira cobrança ao acertar a trave. Na sequência, os holandeses também carimbaram o poste, enquanto os marroquinos empataram. Depois, as duas equipes converteram mais uma cobrança cada. A reta final foi marcada por erros holandeses e novas bolas na trave de Marrocos, até que a última cobrança marroquina balançou as redes e garantiu a classificação por 3 x 2.

Mesmo com grandes intervenções de Bart Verbruggen ao longo da partida, a Holanda não conseguiu confirmar o favoritismo e acabou eliminada. Com o resultado, Marrocos avança às oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o Canadá em busca de uma vaga nas quartas.