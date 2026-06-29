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COPA DO MUNDO 2026

Brasil encara o Japão pela segunda fase da Copa; acompanhe todos os lances

Equipes se enfrentam em Houston, nos Estados Unidos, em busca da classificação às oitavas de final

Casemiro - (crédito: Paul ELLIS / AFP)
Casemiro - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

28' - 2º T: Gabriel Magalhães cruza na segunda trave, e Rayan cabeceia em direção ao gol. A bolsa resvala em Suzuki e sai para escanteio. Na bola, Bruno Guimarães cruza, mas defesa afasta. 

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27' - 2º T: Endrick faz bela jogada individual pelo centro do campo e abre para Vini pela esquerda. Camisa sete avança em direção à área, mas toca para ninguém. 

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25' - 2º T: Jogo retorna.

22' - 2º T: Pausa para hidratação. 

20' - 2º T: Substituições para os dois lados. No Brasil, Martinelli entra no lugar de Matheus Cunha. No Japão, Sugawara substitui Doan, e Suzuki entra no lugar de Nakamura. 

18' - 2º T: Ueda recebe na ponta esquerda e finaliza, mesmo sem ângulo. Alisson faz a defesa após não conseguir encaixar. 

14' - 2º T: Assim como no primeiro tempo, o adversário sofreu o gol tomado. O Japão passa por dificuldades. Seleção já criou chances o suficiente para virar o jogo. 

12' - 2º T: Brasil chega de novo e quase vira a partida! Em grande jogada inidividual, Vini Jr. dá caneta em adversário e avança no meio da defesa. Depois de passar por mais dois adversários, bate na saída do goleiro. Em rápida reação, Suzuki defende de raspão, e a bola bate na trave! 

10' - 2º T: GOL DO BRASIL!! Casemiro empata o jogo!

Vini Jr. encontra Gabriel Magalhães. O zagueiro cruza na área na cabeça de Casemiro. O volante sobe no alto e empurra para as redes, 1 x 1!

08' - 2º T: Japão se salva mais uma vez, em cima da linha! Brasil chega de novo, com Rayan, que cruza para Douglas Santos. O lateral ajeita para Casemiro, que chega com peixinho, de cabeça. Aglutinados em cima da linha do gol, afastam. 

06' - 2º T: Japão salvo por defesassa de Suzuki. Danilo levanta na área e Bruno Guimarães dá uma pedrada de cabeça, mas goleiro japonês reage rápido e faz a intervenção. 

04' - 2º T: Endrick avança pelo centro e aguarda infiltração de Vini. Na hora de armar a jogada, erra o passe. 

03' - 2º T: Neymar vai para o aquecimento. Danilo Santo, Fabinho e Ederson acompanham. 

02' - 2º T: Danilo é advertido com cartão amarelo após matar contra-ataque japonês. Maeda foi quem sofreu a falta. 

01' - 2º T: Rayan abre para Vini Jr. pela esquerda, que cruza na área. Suzuki sobe no alto e agarra a bola.

00' - 2º T: Recomeça o jogo no Texas! Brasil vai em busca da virada. Endrick entra no lugar de Paquetá. 

49' - 1º T: INTERVALO! A Seleção vai perdendo para o Japão por 1 x 0 e, por enquanto, está fora da Copa do Mundo. Time de Ancelotti finalizou a primeira etapa com sensações ruins. Era melhor na partida e esteve na dianteira do começo à parada para hidratação. O time brasileiro sentiu o gol japonês. O ímpeto sofreu queda. Serão mais quarenta e cinco minutos para buscar o resultado. 

44' - 1º T: Kamada mata contra-ataque do Brasil e recebe cartão amarelo. Bruno Guimarães avançava em contra-golpe e acabou derrubado. 

42' - 1º T: Ito cruza na área, e Douglas Santos tira de cabeça. Japão aposta, agora, nos erros defensivos do Brasil. 

39' - 1º T: Casemiro falha em mais uma. Depois de errar passe no meio de campo, Japão sai no contra-ataque. Paquetá afasta. 

ucas Paquetá e Shogo Taniguchi duelam pela bola no confronto entre Brasil x Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo
ucas Paquetá e Shogo Taniguchi duelam pela bola no confronto entre Brasil x Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo (foto: AFP)

37' - 1º T: Matheus Cunha finaliza de longe, mas Suzuki faz a defesa.

34' - 1º T: Brasil faz uma blitz em frente à área japonesa. Tenta furar o bloqueio, mas não consegue. Enquanto isso, soma erros de passe. Paquetá errou dois em sequência. 

32' - 1º T: Depois de bate-rebate na área, Vini Jr. bate forte no centro do gol, mas Suzuki encaixa. 

30' - 1º T: Doan pisa no tornozelo de Douglas Santos e falta a favor do Brasil é marcada. Nenhum cartão para o jogador do Japão. Na cobrança, Marquinhos cabeceia para fora. 

28' - 1º T: Gol do Japão. Danilo erra passe no meio de campo e Sano intercepta. O meio-campista avança em direção ao campo de ataque e bate forte no canto direito de Alisson. 1 x 0...

26' - 1º T: Ueda sobe no escanteio sozinho, mas cabeceia para fora. 

Copa do mundo 2026. Jogo do Brasil e Japão (29/6)
Copa do mundo 2026. Jogo do Brasil e Japão (29/6) (foto: Paul ELLIS / AFP)

25' - 1º T: Jogo retorna. 

22' - 1º T: Pausa para hidratação. 

21' - 1º T: Matheus Cunha avança em profundidade pela esquerda e dribla Sano. Na entrada da área, é derrubado pelo adversário. Árbitro marca apenas o tiro de meta. 

19' - 1º T: Cruzamento de Vini após subida pela ponta esquerda é afastado pela defesa japonesa. 

17' - 1º T: Japão passa a pressionar mais. Chega mais ao campo de ataque do que dos minutos iniciais. 

13' - 1º T: Casemiro recebe cartão amarelo por falta em Ito, na entrada da área japonesa. Cobrança bate na barreira. 

13' - 1º T: Brasil faz jogada ensaiada e quase marca, mais uma vez. Bruno Guimarães recebe de Paquetá e bate cruzado. De novo, a bola passa raspando a trave.

12' - 1º T: Brasil mais uma vez! Cunha recebe de Casemiro e bate de perna esquerda. Rasteiro, o chute passa raspando a trave, e coloca Suzuki para trabalhar.

11' - 1º T: Sano recebe cartão amarelo após pisão no tornozelo de Vini Jr. Torcida brasileira ficou na bronca. Pediu pelo cartão vermelho. 

10' - 1º T: Sano lança Nakamura, que cruza na área após cortar para a direita. Marquinhos afasta.

09' - 1º T: Casemiro lança Danilo pelo flanco direito. O lateral cruza na área. Bruno Guimarães pega a sobra e bate forte de perna esquerda, mas a gorducha bate em cheio no rosto de Paquetá

05' - 1º T: Danilo e Rayan tabelam pelo lado direito. Bruno Guimarães recebe e cruza na área, mas defesa japonesa corta.

04' - 1º T: Paquetá lança vini Jr. em profundidade, mas Suzuki afasta.

04' - 1º T: Brasil começa a partida com a bola nos pés. Japão pressiona a saída de bola com marcação alta no campo de ataque

01' - 1º T: Brasil chega pela primeira vez! Bruno tabela com Rayan e finaliza. A bola é desviada e sai para escanteio à favor do Brasil. 

01' - 1º T: Paquetá sente dores e cai no gramado. O meia do Flamengo leva as mãos à posterior da coxa. 

00' - 1º T: Começa o jogo no Texas! Bora Brasil!!

A seguir, acompanhe o lance a lance do confronto decisivo na busca pelas oitavas de final.

A Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar o Japão, às 14h desta segunda-feira (29/6), em confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, também conhecida como 16 avos de final. A partida acontece em Houston, no Texas, no sul dos Estados Unidos. 

O treinador italiano Carlo Ancelotti optou pela manutenção da equipe que enfrentou e venceu a Escócia por 3 x 0, no encerramento da campanha brasileira no Grupo C, na última quarta-feira (24/6). Esta é a primeira vez em que o técnico da Canarinho repete uma escalação em dois jogos consecutivos desde que assumiu a Seleção.

Dessa forma, o Brasil entrará em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.

No banco de reservas, estarão à disposição Weverton, Ederson, Alex Sandro, Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, Neymar Jr., Endrick, Igor Thiago, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

O Japão também está escalado para o confronto. O adversário da Seleção irá a campo com Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito e Takehiro Tomiyasu; Junya Ito, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ritsu Doan e Daizen Maeda; Ayase Ueda.

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    O meio-campista brasileiro nº 8 Bruno Guimarães (à esq.) e o meio-campista brasileiro nº 5 Casemiro (ao centro) disputam a bola com o atacante japonês nº 18 Ayase Ueda (2º à dir.) no Houston Stadium, em Houston, em 29 de junho Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
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    ucas Paquetá e Shogo Taniguchi duelam pela bola no confronto entre Brasil x Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo Foto: AFP
  • Gol do Casemiro contra o Japão
    Gol do Casemiro contra o Japão Foto: Paul ELLIS / AFP
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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/06/2026 13:49 / atualizado em 29/06/2026 15:36
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