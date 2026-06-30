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Copa do Mundo

Secretário dos EUA diz que comemorou eliminação do Irã com "dancinha"

Fala de Markwayne Mullin provoca reação da Federação Iraniana

Irão foi obrigado a treinar no México por causa do conflito diplomático nos EUA - (crédito: Divulgação/FFIRI)
Irão foi obrigado a treinar no México por causa do conflito diplomático nos EUA - (crédito: Divulgação/FFIRI)

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, afirmou que comemorou a eliminação do Irã da Copa do Mundo 2026. Ele disse ter feito uma "dancinha da vitória" após o fim da participação da seleção iraniana no torneio. A declaração ocorreu durante uma entrevista coletiva sobre a segurança do Mundial e provocou forte repercussão internacional.

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Segundo Mullin, a delegação iraniana foi a que mais exigiu trabalho das autoridades americanas durante a competição. O secretário, aliás, afirmou que ficou satisfeito com o encerramento da participação da equipe e também comemorou o cancelamento dos vistos da delegação.

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"Estou feliz que tenha acabado e que eles não voltem. Talvez eu até tenha cantado uma música ou duas. Ou feito uma dancinha da vitória", disse Mullin em tom de deboche.

As declarações, inclusive, provocaram reação imediata da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI). Em resposta enviada ao The New York Times, um porta-voz da entidade criticou a postura do integrante do governo americano e afirmou que o episódio reforça a falta de compromisso das autoridades dos EUA com os princípios esperados de um país-sede.

O episódio, portanto, amplia a tensão entre os dois países durante a Copa. Antes mesmo do início da competição, a delegação iraniana já havia enfrentado restrições impostas pelo governo dos EUA, incluindo limitações relacionadas à entrada no país e ao planejamento logístico da equipe. Além disso, após a eliminação na fase de grupos, dirigentes iranianos voltaram a denunciar o que classificaram como tratamento injusto recebido ao longo do torneio.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/06/2026 11:02
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