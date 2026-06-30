Secretário dos EUA diz que comemorou eliminação do Irã com "dancinha"

Segundo Mullin, a delegação iraniana foi a que mais exigiu trabalho das autoridades americanas durante a competição. O secretário, aliás, afirmou que ficou satisfeito com o encerramento da participação da equipe e também comemorou o cancelamento dos vistos da delegação.

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"Estou feliz que tenha acabado e que eles não voltem. Talvez eu até tenha cantado uma música ou duas. Ou feito uma dancinha da vitória", disse Mullin em tom de deboche.