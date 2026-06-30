Copa do Mundo, 20º dia: confira jogos, horários e transmissões

Após três jogos cheios de emoções ontem, mais três partidas prometem acelerar o coração dos torcedores nesta terça-feira (30/6), dando sequência a segunda fase da Copa do Mundo 2026, onde cada jogo é decisivo.

O mata-mata de ontem contou com um jogo apertado para o Brasil, que iniciou o segundo tempo perdendo para o Japão por 1x0. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, Casemiro cabeceou a bola e empatou o jogo. Com muito sufoco e ansiedade, chegamos aos acréscimos, onde Martinelli consagrou a vitória do Brasil por 2x1.

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E falando em sufoco, a partida entre Alemanha e Paraguai acelerou o coração de todo mundo. O Paraguai foi quem saiu na frente, com um gol aos 41 minutos do primeiro tempo, mas a Alemanha não deixou por isso, e empatou aos oito minutos do segundo tempo.

O tempo regular terminou com o placar igualado; durante a prorrogação, outro gol foi feito pela Alemanha, mas que foi anulado pelo VAR, terminando tudo igual e seguindo para os pênaltis, que definiu a vitória do Paraguai.

O confronto entre Marrocos e Holanda também foi para os pênaltis, terminando em 3x2, em favor do Marrocos. Empatados no tempo normal por 1x1, o jogo entre as seleções não foi leve nos 45 minutos iniciais: muitos estranhamentos, discussões e até cotovelada marcaram a partida. Wilton Pereira Sampaio, brasileiro árbitro da partida, porém, preferiu controlar a partida sem dar nenhum cartão.

Com a vitória, os marroquinos avançaram de fase e agora disputarão as oitavas de final contra o Canadá, que bateu a África do Sul por 1 a 0.

Jogos de hoje

O primeiro confronto de hoje, Costa do Marfim e Noruega, é o que mais interessa ao Brasil, que definirá o adversário da Seleção nas oitavas. A programação do dia também conta com o duelo entre França e Suécia, com Mbappé em campo, além do confronto latino-americano entre México e Equador.

Costa do Marfim e Noruega entram em campo nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Liderados pelo goleador Haaland, que soma quatro gols na competição, os noruegueses voltam a uma mata-mata de Copa após 28 anos. A Noruega foi a segunda colocada do Grupo I, após vencer Iraque por 4x1 e Senegal por 3x2, mas sofreu uma derrota da França por 4x1.

Em seu quarto Mundial, os marfinenses avançaram pela primeira vez aos confrontos eliminatórios. Em 2006, 2010 e 2014, a seleção africana não passou da fase de grupos. Costa do Marfim terminou em segundo pelo Grupo E, estrenando com triunfo sobre o Equador por 1x0, perdeu para a Alemanha por 2x1 e fechou a fase de grupos com 2x0 em cima do Curação.

Um pouco mais tarde, França e Suécia se enfrentam, às 18h, no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A França chega ao mata-mata credenciada como uma das favoritas ao título, não só pela atual campanha, mas por uma geração que chegou às finais das últimas duas edições.

Campeã em 2018 na Rússia, foi vice para a Argentina em 2022. Ainda sob o comando de Mbappé, mas com o reforço de nomes como Olise, a seleção francesa venceu seus três jogos na primeira fase pelo Grupo I, com vitórias contra Senegal por 3x1, Iraque por 3x0 e Noruega por 4x1.

A Suécia chegou ao mata-mata em terceiro lugar no Grupo F. Foi a melhor terceira colocada dos grupos, tendo somado quatro pontos após vencer a Tunísia por 5x1, empatado com o Japão por 1x1 e ter perdido para a Holanda por 5x1. Quem vencer esse confronto, enfrenta o Paraguai nas oitavas.

Às 22h, México e Equador se encontram no Estádio Azteca, na Cidade do México. Jogando em casa como um dos anfitriões, o México chega ao mata-mata com a melhor campanha de sua história. Pela primeira vez, a seleção terminou a fase de grupos com três vitórias e nenhum gol sofrido. Por isso, terminou na liderança do Grupo A, com nove pontos conquistados.

Já o Equador chega ao mata-mata depois de uma campanha ruim na fase de grupos. Em três jogos disputados, foram quatro pontos conquistados, com uma vitória, um empate e uma derrota. A seleção equatoriana se classificou como terceira colocada no Grupo E, atrás de Alemanha e Costa do Marfim. Quem vencer esse confronto, enfrenta o ganhador de Inglaterra e RD Congo, que jogam amanhã.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de segunda-feira (29/6) da Copa do Mundo de 2026:

Costa do Marfim X Noruega

Horário: 14h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Dallas, Estados Unidos.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv e NSports

Streaming: Cazé TV e getv

França X Suécia

Horário: 18h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos

Onde assistir:

Streaming: Cazé TV





México X Equador

Horário: 22h (Horário de Brasília);

Local: Estádio Azteca, México.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv

Streaming: Cazé TV