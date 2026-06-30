Após derrota da Holanda, Neymar volta a ironizar guru alemão

Pouco depois da vitória do Brasil sobre os japoneses, Neymar já havia alfinetado o alemão nas redes sociais. "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa", publicou o atacante - (crédito: AFP)

A eliminação da Holanda na Copa do Mundo motivou uma nova provocação de Neymar ao economista alemão Joachim Klement. Na madrugada desta terça-feira (30/6), após a derrota holandesa para Marrocos nos pênaltis, em Monterrey, o camisa 10 da Seleção Brasileira voltou às redes sociais para ironizar as previsões do especialista.

"Errou de novo", escreveu Neymar na plataforma X, em resposta à própria publicação em que já havia contestado a projeção de Klement para o Mundial.

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Errou de novo ???????????????? — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2026

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O economista havia apontado a Holanda como favorita ao título da Copa do Mundo e também previsto a eliminação do Brasil diante do Japão ainda na segunda fase. No entanto, além de a Seleção Brasileira avançar às oitavas de final, a equipe holandesa acabou eliminada logo em seu primeiro confronto de mata-mata.

Na segunda-feira, pouco depois da vitória do Brasil sobre os japoneses, Neymar já havia alfinetado o alemão nas redes sociais. "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa", publicou o atacante.

Klement ficou conhecido por desenvolver um modelo matemático que acertou os campeões mundiais desde 2014. O estudo, publicado em abril, utiliza variáveis como PIB per capita, tamanho da população e temperatura média dos países para calcular as probabilidades de conquista do título.

Para esta edição da Copa, a projeção indicava uma final entre Holanda e Portugal, com triunfo da seleção holandesa. Com a eliminação da equipe laranja para Marrocos, as duas principais previsões do economista para o torneio acabaram frustradas.