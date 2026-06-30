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Após derrota da Holanda, Neymar volta a ironizar guru alemão

Camisa 10 da Seleção Brasileira voltou às redes sociais para ironizar as previsões do especialista

Pouco depois da vitória do Brasil sobre os japoneses, Neymar já havia alfinetado o alemão nas redes sociais.
Pouco depois da vitória do Brasil sobre os japoneses, Neymar já havia alfinetado o alemão nas redes sociais. "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa", publicou o atacante - (crédito: AFP)

A eliminação da Holanda na Copa do Mundo motivou uma nova provocação de Neymar ao economista alemão Joachim Klement. Na madrugada desta terça-feira (30/6), após a derrota holandesa para Marrocos nos pênaltis, em Monterrey, o camisa 10 da Seleção Brasileira voltou às redes sociais para ironizar as previsões do especialista.

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"Errou de novo", escreveu Neymar na plataforma X, em resposta à própria publicação em que já havia contestado a projeção de Klement para o Mundial.

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O economista havia apontado a Holanda como favorita ao título da Copa do Mundo e também previsto a eliminação do Brasil diante do Japão ainda na segunda fase. No entanto, além de a Seleção Brasileira avançar às oitavas de final, a equipe holandesa acabou eliminada logo em seu primeiro confronto de mata-mata.

Na segunda-feira, pouco depois da vitória do Brasil sobre os japoneses, Neymar já havia alfinetado o alemão nas redes sociais. "Sr. Joachim Klement, por favor, tentar na próxima Copa", publicou o atacante.

Klement ficou conhecido por desenvolver um modelo matemático que acertou os campeões mundiais desde 2014. O estudo, publicado em abril, utiliza variáveis como PIB per capita, tamanho da população e temperatura média dos países para calcular as probabilidades de conquista do título.

Para esta edição da Copa, a projeção indicava uma final entre Holanda e Portugal, com triunfo da seleção holandesa. Com a eliminação da equipe laranja para Marrocos, as duas principais previsões do economista para o torneio acabaram frustradas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/06/2026 09:05
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