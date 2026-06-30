Virada brasileira e zebras agitam a Copa do Mundo

No sufoco, com história de redenção e herói improvável. O roteiro de ontem reservou momentos de decepção, fúria e apreensão para a Seleção Brasileira. No fim, explosão de alegria e, sobretudo, alívio. O Brasil saiu atrás, mas virou nos acréscimos do segundo tempo e bateu o Japão, por 2 x 1, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.
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Gabriel Martinelli saiu do banco de reservas, no segundo tempo, para se tornar o grande nome da classificação. Aos 50 minutos, o jogador do Arsenal — não tão conhecido do povo brasileiro quanto outras estrelas — fez o gol da classificação. ‘Vilão’ na etapa inicial, o volante Casemiro deu a volta por cima e, de cabeça, marcou o primeiro brasileiro, também na metade final.
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A virada no segundo tempo foi a sobrevida para uma Seleção Brasileira dona de maior posse de bola, mas dominada estrategicamente nos 45 minutos iniciais. Os japoneses abriram o placar com uma finalização do meio-campista Kaishu Sano, aos 29 minutos, após erro na saída de bola de Danilo e falha na marcação justamente de Casemiro.
O desenho do primeiro tempo pareceu exatamente aquilo que o técnico Hajime Moriyasu havia planejado. Na entrevista coletiva na véspera da partida, o comandante japonês avisou: sabia que o Brasil era o favorito, mas não abdicaria da identidade que tem construído desde 2018, quando assumiu o cargo. E assim foi.
A Seleção Brasileira teve a bola por mais tempo (59%, contra 35% dos japoneses e 6% em disputa) e finalizou mais (oito a quatro), mas estrategicamente foi dominada. Letal em contragolpes e na marcação pressão, foi controlado pelo adversário nesses aspectos e não criou grandes chances.
O cenário ficou ainda mais nebuloso por conta de más atuações individuais, sobretudo de Casemiro. O experiente volante de 34 anos, homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, recebeu cartão amarelo logo aos 12 minutos. Pendurado, não combateu devidamente o meio-campista Kaishu Sano, que, de fora da área, abriu o placar aos 29, após erro de passe do lateral-direito Danilo.
Em desvantagem, o Brasil ficou claramente nervoso em campo. Rodava a bola de um lado para o outro, mas não conseguia furar o forte bloqueio japonês – o que deixou evidente, mais uma vez, a grande dificuldade criativa do time de Ancelotti diante de defesas recuadas.
No intervalo, Endrick saiu do banco no lugar de Paquetá para mudar a disposição tática do Brasil e tentar destravar a linha de cinco marcadores japoneses – fixamente posicionada atrás de outra com quatro atletas e do atacante Avase Ueda, mais à frente. Com mais gente no ataque, a Seleção passou a levantar na área e criou grandes chances, com Bruno Guimarães e Matheus Cunha, mas a bola inacreditavelmente não entrou.
Na terceira, ela foi às redes! A máquina de vilões que é o futebol deu tempo a um deles rapidamente se converter em herói. Pior em campo na primeira etapa, Casemiro foi mantido em campo e, de cabeça, empatou para a Seleção Brasileira. Na comemoração, alegria e com um misto de desabafo, aos 11 minutos. Pouco depois, Vini Jr., que estava sumido na partida, fez uma jogadaça e quase virou, mas a bola bateu na trave após grande intervenção do goleiro Zion Suzuki.
No finalzinho, quando o empate parecia que persistiria até o fim, brilhou a estrela de Gabriel Martinelli. O atacante saiu do banco para, aos 50 minutos do segundo tempo, receber de Bruno Guimarães e bater no canto esquerdo de Suzuki – que tocou na bola, mas não conseguiu evitar: 2 x 1. Vitória na raça para garantir a classificação e manter o sonho do hexa vivo.
“Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração, poder alegrar o povo brasileiro com essa vitória, minha família, meus amigos... A ficha só vai cair daqui a um tempo”, disse o jogador, emocionado.
Martinelli, inclusive, já imaginava ser decisivo. “Eu vinha falando, outro dia parei na trave e sabia que ia ter outra oportunidade. E, agora, fiz o gol da classificação. Estou feliz pela equipe, ela se doou ao máximo”, completou, ainda perplexo com o feito.
Criticado por parte da torcida durante o jogo, o técnico Carlo Ancelotti comemorou não só o resultado, mas também a atuação da equipe. “Até agora foi o nosso jogo mais completo. Tivemos problemas na primeira parte, pois o Japão se fechou bem na defesa. Mas os solucionamos na segunda parte”, iniciou o italiano.
“Tentamos ter superioridade no meio-campo no primeiro tempo, buscando explorar as entre-linhas, mas não conseguimos vencer a marcação. Mudamos no intervalo e deu certo.”
Segundo ele, há muito a melhorar, mas a confiança segue inabalável. “Não duvidamos em nenhum momento de que poderíamos empatar. Acreditamos sempre que o time tinha condições de buscar o resultado”, declarou Carletto, quando questionado sobre o impacto psicológico do gol japonês no time brasileiro.
Alemanha eliminada
A zebra está solta na Copa do Mundo de 2026. E com “tempero” sul-americano. O Paraguai lutou bravamente, ontem, resistiu o quanto pode no confronto com a Alemanha, pela fase de 16 avos de final, e arrancou uma enorme classificação nos pênaltis no Gillette Stadium, em Foxborough, graças ao brilho do goleiro Orlando Gill, autor de seis defesas no tempo normal e duas da marca da cal.
No tempo normal, empate por 1 x 1, com gols de Julio Enciso e Kai Havertz. Depois de uma prorrogação sem gols, a seleção paraguaia surpreendeu o mundo do futebol com o triunfo por 4 x 3, na decisão por pênaltis. Com isso, a tetracampeã mundial protagonizou o terceiro vexame em sequência desde o título de 2014, já que caiu na fase de grupos em 2018 e 2022.
Holanda eliminada
Além da virada do Brasil e da classificação do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis, Marrocos também garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar a Holanda em uma decisão emocionante. Após empate de 1 x 1 no tempo normal e sem gols na prorrogação, a seleção marroquina venceu por 3 x 2 nas penalidades e agora enfrenta o Canadá na próxima fase.
*Colaboraram Pedro Bueno e Nathallie Lopes