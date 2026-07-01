Internacional anuncia contratação de Maripán

Guillermo Maripán é o novo reforço do Internacional para o segundo semestre - (crédito: Foto: divulgação/Internacional)

O Internacional anunciou nesta quarta-feira (1º/7) a contratação do zagueiro Guillermo Maripán, de 32 anos. O experiente defensor chega sem custos, proveniente do Torino (ITA), para um contrato até o fim de 2028.

Maripán, de 1,92m, iniciou a carreira no Unversidad Católica (CHL), conquistando os títulos do Torneio Clausura, do Torneio Apertura e da Supercopa Chilena. Assim, com tal destaque, recebeu sua primeira convocação para a seleção do Chile.

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Em 2017, então, transferiu-se para o Alavés (ESP), onde disputou duas temporadas, rapidamente se destacando no futebol europeu. O desempenho abriu as portas para uma transferência ao Monaco (FRA), em 2019. A negociação, à época, representou a maior venda da história do clube espanhol, aliás.

Pelo Monaco, viveu o período mais longevo da carreira, com cinco temporadas, 150 partidas, 13 gols marcados e participação em duas edições da Champions League. Capitão da equipe francesa, tornou-se, assim, o jogador chileno com mais partidas disputadas na história da Ligue 1.

Nas duas últimas temporadas, defendeu o Torino (ITA). Em sua primeira temporada, venceu prêmio de melhor jogador da equipe, recebendo o Pallone Granata. Também exerceu a função de capitão e marcou três gols com a camisa da equipe italiana. Já pelo Chile, Maripán soma 62 partidas, sendo um dos líderes de La Roja, com três participações em Copa América.

BEM-VINDO, Á! Zagueiro de 32 anos é o novo reforço do Clube do Povo! Após nove temporadas consecutivas no futebol europeu, atuando com destaque em La Liga, Ligue One e Série A, capitão da seleção chilena assina com o Inter até 2028. pic.twitter.com/nCIng5BTYC Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 1, 2026







