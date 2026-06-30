Paquetá tem lesão muscular confirmada e desfalca próximo jogo da Seleção

No jogo contra o Japão, na segunda-feira (29/6), Paquetá sentiu dores na parte posterior da coxa - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

O jogador Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira (30/6), por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Com isso, Paquetá está fora do próximo jogo do Brasil, marcado para o domingo (5/7), às 17h, em Nova Jersey.

Segundo a Conderação Brasileira de Futebol (CBF), o meio-campista seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando a recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.

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No jogo contra o Japão, na segunda-feira (29/6), Paquetá sentiu dores na parte posterior da coxa e foi substituído por Endrick. A seleção convive com desfalques desde muito antes da convocação. Vale lembrar que Rodrygo, Éder Militao e Estêvão sequer foram chamados. Além disso, Wesley e Raphinha lesionaram-se nos Estados Unidos.

Próxima fase

O Brasil está classificado para as oitavas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer o adversário de domingo.



A Seleção Canarinho avançou na Copa do Mundo após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, em jogo decidido aos 51 minutos do segundo tempo. Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo, mas o Brasil correu atrás do resultado e balançou a rede duas vezes com Casemiro e Gabriel Martinelli.