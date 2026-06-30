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COPA DO MUNDO 2026

Paquetá tem lesão muscular confirmada e desfalca próximo jogo da Seleção

Segundo a CBF, o meio-campista seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica

No jogo contra o Japão, na segunda-feira (29/6), Paquetá sentiu dores na parte posterior da coxa - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)
No jogo contra o Japão, na segunda-feira (29/6), Paquetá sentiu dores na parte posterior da coxa - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

O jogador Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira (30/6), por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Com isso, Paquetá está fora do próximo jogo do Brasil, marcado para o domingo (5/7), às 17h, em Nova Jersey.

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Segundo a Conderação Brasileira de Futebol (CBF), o meio-campista seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando a recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. 

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No jogo contra o Japão, na segunda-feira (29/6), Paquetá sentiu dores na parte posterior da coxa e foi substituído por Endrick. A seleção convive com desfalques desde muito antes da convocação. Vale lembrar que Rodrygo, Éder Militao e Estêvão sequer foram chamados. Além disso, Wesley e Raphinha lesionaram-se nos Estados Unidos.

Próxima fase

O Brasil está classificado para as oitavas de final e aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer o adversário de domingo.

A Seleção Canarinho avançou na Copa do Mundo após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, em jogo decidido aos 51 minutos do segundo tempo. Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo, mas o Brasil correu atrás do resultado e balançou a rede duas vezes com Casemiro e Gabriel Martinelli.

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Aline Gouveia e Victor Parrini
postado em 30/06/2026 13:37 / atualizado em 30/06/2026 14:19
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