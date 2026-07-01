Richarlison expõe disputa por imóvel de R$ 10 milhões com Flávio Bolsonaro

O jogador Richarlison, que atualmente defende o Tottenham da Inglaterra, utilizou as suas redes sociais para expor uma complexa disputa judicial que trava contra o senador Flávio Bolsonaro. O conflito envolve a compra de uma mansão de alto padrão, um negócio no qual o atleta afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões antes de perder o direito de usufruir do imóvel.

Toda a polêmica ganhou os holofotes a partir de um comentário do próprio jogador em uma publicação da advogada imobiliária Ana Paula Zantut. Na última terça-feira, dia 30, a especialista compartilhou os detalhes jurídicos do caso na internet, o que motivou o desabafo público do atacante. Diante do cenário, o atleta lamentou a situação de forma direta.

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"Realmente gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. E estou até hoje sem receber a minha grana!", escreveu Richarlison.

No vídeo que o jogador acabou replicando em seu perfil, a advogada esclarece a cronologia dos fatos e detalha que Richarlison e seu empresário adquiriram a mansão pelo montante milionário.

Contudo, dois anos após essa transação, Flávio Bolsonaro e o seu advogado, Tomaz Willer, conseguiram a posse do mesmo imóvel. "E que agora eles estão brigando pra quem tem, de fato, a posse", disse Zantut.

Advogada detalha o caso

Por fim, a especialista detalha o nó jurídico que os tribunais precisam desatar para resolver o impasse entre as partes. De um lado, o jogador detém o título do imóvel, enquanto a outra parte assegura o direito de utilizá-lo no dia a dia.

"Richarlison e o empresário dele possuem a propriedade, são os donos. Mas Tomaz Willer, advogado de Flavio, possui o direito de posse, ou seja: a moradia e uso do imóvel. Cada um comprou uma coisa e agora discutem a legalidade dessa posse para que o Richarlison possa voltar exercer o direito de uso/moradia do imóvel", explicou a advogada.