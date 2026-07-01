Bélgica e Senegal fazem duelo equilibrado no mata-mata da Copa

Sadio Mané é o maior destaque de Senegal no embate com a Bélgica - (crédito: KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

Em uma Copa marcada pelas zebras, a Bélgica busca confirmar o favoritismo diante de Senegal pelos 16 avos. Após primeira fase de altos e baixos, os Red Devils conseguiram a vaga no mata-mata apenas na última rodada, quando golearam a Nova Zelândia. Dada como "bicho-papão" do Grupo G, a equipe treinada por Rudi García acumulou dois empates frustrantes nas primieras rodadas do torenio, contra Egito e Irã. Porém, a vitória no jogo decisivo, honrou aos belgas a liderança da chave.

Depois de apresentar uma das melhores gerações da equipe no Mundial de 2018, a Bélgica tenta voltar aos trilhos após péssima campanha em 2022, no Catar. A expectativa de um elenco jovem e promissor, deu lugar novamente a medalhões consolidados, mas que demoraram a demonstrar serviço nesta edição do torneio. Lukaku, De Bruyne e Trossard não tiveram vida fácil até o momento, mas ainda assim, possuem a confiança do técnico: "Eu não gostei que os chamassem de 'velhos', e eles responderam", disse Rudi García, após críticas da torcida aos experientes jogadores.

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Do outro lado do campo, a forte seleção senegalesa também não viveu bons momentos na primeira fase. Derrotas para França e Noruega no começo quase tiraram os Leões de Teranga do mata-mata, mas a goleada sobre o Iraque no jogo decisivo coroou os africanos como um dos oito melhores terceiros colocados.

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Potência no continente africano, Senegal, agora, busca o reconhecimento no âmbito internacional. Com uma seleção jovem e a presença de atletas atuantes no mais alto escalão europeu, os Leões de Teranga apostam na experiência de Sadio Mané e na estrela de Ismaila Sarr, destaque da equipe na primeira fase e elogiado pelo treinador Pape Thiaw: "Ele faz coisas extraordinárias, joga para o coletivo, tem impacto, é o líder técnico desta equipe e também nos ajuda defensivamente".

*Estagiários sob a supervisão de Vinicius Doria