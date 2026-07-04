Ancelotti interage com jornalistas, faz pergunta e ‘tieta’ comentarista

Por Jéssica Mayara e Pedro Bueno - enviado especial

Neste sábado (4/7), a Seleção Brasileira fez o último treino antes da partida decisiva contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, que normalmente é o primeiro a entrar em campo, passou depois dos jogadores e interagiu com os jornalistas.

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O italiano perguntou se todos estavam sendo bem tratados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aproveitou o momento para cumprimentar o comentarista Nenê. O jogador do Botafogo-PB está cobrindo o Mundial pela CazéTV. O meia é grande amigo de Neymar, que também foi o cumprimentar.

Como foi o treino da Seleção Brasileira?

O No Ataque esteve no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, para acompanhar a última atividade antes da partida contra a Noruega – que ocorreu com a sensação térmica de mais de 37ºC. E foi visto que Carlo Ancelotti não terá mais problemas para escalar o time.

A única ausência deste derradeiro treino foi Lucas Paquetá. O meio-campista lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na vitória sobre o Japão na segunda-feira (29/6)e ficou fora de todas as atividades da semana. Por outro lado, Raphinha trabalhou pelo segundo dia consecutivo e pode estar disponível para o duelo com a Noruega.

Já o restante do elenco passou normalmente pelos jornalistas desejando o tradicional “bom dia”.

Dentro de campo, os jogadores ficaram reunidos por alguns minutos iniciais para um diálogo com Carlo Ancelotti. Depois disso, iniciaram o aquecimento, com os 22 jogadores de linha em uma parte do gramado e os goleiros no lado oposto.

O restante da atividade não foi visto pelos jornalistas já que são permitidos apenas os 15 minutos iniciais. Nesta parte final da atividade que Carlo Ancelotti definirá entre Danilo Santos e Gabriel Martinelli para substituir o lesionado Paquetá.