Em treino da Seleção, Neymar vai até jornalistas para dar um abraço

Por Jéssica Mayara e Pedro Bueno - enviado especial
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Seleção Brasileira tem o desafio contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo pela frente. Neste sábado (4/7), os jogadores treinaram em preparação para a partida. O bom humor tomou conta do ambiente. Neymar, inclusive, fez questão de se direcionar até onde os jornalistas estavam para abraçar um deles, um conhecido do mundo do futebol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Trata-se de Nenê, jogador do Botafogo-PB e grande amigo de Neymar. O atleta, aos 44 anos, está participando da cobertura da Copa do Mundo na CazéTV como comentarista. Veja o vídeo:
Além do trabalho como repórter, Nenê segue como jogador de futebol. Ele defende o Botafogo-PB desde o início deste ano. Antes da parada para a Copa, foi campeão estadual com o clube, levando o time da Paraíba de volta a Série C do Campeonato Brasileiro, objetivo do clube há 13 anos.
Inclusive, quando foi anunciado pelo Botafogo-PB, Neymar ligou para o amigo para desejar sucesso na trajetória. Também o parabenizou quando o título foi conquistado.
Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira se prepara para a disputa contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5/7). A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Quem avançar enfrenta o vencedor de México x Inglaterra.
Saiba Mais