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COPA DO MUNDO 2026

Galvão anuncia despedida das Copas após eliminação do Brasil: "Coração sofrido"

Aos 75 anos, Galvão Bueno não pretende narrar a próxima Copa; veterano está no 13º Mundial da carreira

Galvão Bueno trabalhou na cobertura de 13 Copas do Mundo em sequência - (crédito: Foto: Reprodução)
Galvão Bueno trabalhou na cobertura de 13 Copas do Mundo em sequência - (crédito: Foto: Reprodução)

O narrador Galvão Bueno anunciou que a Copa do Mundo de 2026 será a última da carreira. A revelação foi feita após a eliminação do Brasil nas oitavas de final do Mundial, neste domingo (5/7), com derrota por 2 a 1 para a Noruega, em Nova Jersey.

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“Esta é a minha última Copa do Mundo como narrador. Tenho 75 anos e vou fazer 76 dois dias depois da final da Copa. Não é para pensar em narrar com 80 anos de idade, se aqui estar estarei e se estarei bem”, iniciou Galvão, em transmissão do SBT da partida.

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“Quero dizer que foi muito bom, muito gostoso. Claro que eu gostaria de um resultado, mesmo que não fosse o de campo, que fosse mais à frente”, acrescentou o veterano, citando a trajetória brasileira no Mundial.

“Temos jogos a fazer. Tem quartas, semifinais e final. Estamos aqui para fazer. Obrigado a todos. O coração está sofrido, doído. As lágrimas nos olhos são incontroláveis. Obrigado a todos”, concluiu Galvão.

Galvão Bueno em Copas do Mundo

Galvão Bueno trabalhou na cobertura de 13 Copas do Mundo em sequência.

O Mundial de 2026 foi o primeiro dele pelo SBT.

Em 2022, o locutor havia decidido se aposentar das transmissões, mas mudou de ideia depois de deixar a Globo e acertar com outras emissoras (Bandeirantes e Amazon) antes de chegar ao SBT, no meio de 2025.

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No Ataque

Por No Ataque
postado em 05/07/2026 22:43 / atualizado em 05/07/2026 22:43
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