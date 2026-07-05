Galvão anuncia despedida das Copas após eliminação do Brasil: "Coração sofrido"

Galvão Bueno trabalhou na cobertura de 13 Copas do Mundo em sequência - (crédito: Foto: Reprodução)

O narrador Galvão Bueno anunciou que a Copa do Mundo de 2026 será a última da carreira. A revelação foi feita após a eliminação do Brasil nas oitavas de final do Mundial, neste domingo (5/7), com derrota por 2 a 1 para a Noruega, em Nova Jersey.

“Esta é a minha última Copa do Mundo como narrador. Tenho 75 anos e vou fazer 76 dois dias depois da final da Copa. Não é para pensar em narrar com 80 anos de idade, se aqui estar estarei e se estarei bem”, iniciou Galvão, em transmissão do SBT da partida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Quero dizer que foi muito bom, muito gostoso. Claro que eu gostaria de um resultado, mesmo que não fosse o de campo, que fosse mais à frente”, acrescentou o veterano, citando a trajetória brasileira no Mundial.

“Temos jogos a fazer. Tem quartas, semifinais e final. Estamos aqui para fazer. Obrigado a todos. O coração está sofrido, doído. As lágrimas nos olhos são incontroláveis. Obrigado a todos”, concluiu Galvão.

Galvão Bueno em Copas do Mundo

Galvão Bueno trabalhou na cobertura de 13 Copas do Mundo em sequência.

O Mundial de 2026 foi o primeiro dele pelo SBT.

Em 2022, o locutor havia decidido se aposentar das transmissões, mas mudou de ideia depois de deixar a Globo e acertar com outras emissoras (Bandeirantes e Amazon) antes de chegar ao SBT, no meio de 2025.

