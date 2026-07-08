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Arbitral define regulamento e jogos da Segundinha do Candangão de 2026

Novidade para a competição, o certame será disputado com jogadores sub-23 e a final está marcada para 31 de outubro. Sete clubes buscam duas vagas na elite do Distrito Federal em 2027

Representantes dos sete clubes envolvidos na disputa definiram os detalhes do regulamento em reunião do Conselho Arbitral nesta quarta-feira (8/7) - (crédito: @meyrefotografia)
Representantes dos sete clubes envolvidos na disputa definiram os detalhes do regulamento em reunião do Conselho Arbitral nesta quarta-feira (8/7) - (crédito: @meyrefotografia)

Na manhã desta quarta-feira (8/7), a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) realizou reunião do Conselho Arbitral para organizar o caminho dos clubes na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Candango de 2026. No restaurante Fausto e Manoel, no Pontão do Lago Sul, a entidade reuniu os presidentes das sete equipes participantes e órgãos públicos para arquitetar o formato da competição. A novidade será a exigência de elencos formados por maioria de jogadores sub-23.

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Canaã, Candango, Greval, Legião, Luziânia, Planaltina e Taguatinga vão em busca do acesso à elite local, com vaga direta para os finalistas do torneio. Algumas ausências importantes foram registadas. Rebaixado do Candangão na temporada passada, o Ceilandense não enviou inscrição para o torneio. Times como Formosa, Santa Maria, SESP Brasília e Riacho City também ficam de fora.

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Com alteração no regulamento do certame, em 2025, o acesso para a elite do futebol local será por meio dos pontos corridos em turno único. Desta vez, por decisão tomada em votação dos representantes dos clubes, a Segunda Divisão terá fases de semifinal e final. Cinco votos foram favoráveis ao formato e apenas dois sustentaram a preferência de pontos corridos.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, em sistema de pontos corridos e um clube folgando a cada rodada. Os times posicionados no G-4 avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, com chaveamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º) e cartões zerados.

Outra alteração no regulamento foi em relação à idade estabelecida para os jogadores. Agora, os clubes poderão registrar na súmula do jogo apenas cinco atletas acima de 23 anos. Para a composição do elenco, não haverá restrição quanto a quantidade dos contratados que ultrapasse a média estabelecida, apenas durante as partidas.

A FFDF fez algumas exigências para os mandantes dos clubes: o envio do plano de ação 24 horas antes dos confrontos, o mínimo de seis gandulas e dois maqueiros no estádio, além da equipe de segurança no local. A ambulância e a arbitragem das partidas serão custeadas pela Federação. A data base de início da Segundinha é em 29 de agoso, com a final marcada para 31 de outubro.

Tabela - 1ª rodada

Data base - 29 de agosto
Planaltina x Greval
Candango x Taguatinga
Canaã x Legião
Folga: Luziânia

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 08/07/2026 11:46
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