Arbitral define regulamento e jogos da Segundinha do Candangão de 2026

Representantes dos sete clubes envolvidos na disputa definiram os detalhes do regulamento em reunião do Conselho Arbitral nesta quarta-feira (8/7) - (crédito: @meyrefotografia)

Na manhã desta quarta-feira (8/7), a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) realizou reunião do Conselho Arbitral para organizar o caminho dos clubes na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Candango de 2026. No restaurante Fausto e Manoel, no Pontão do Lago Sul, a entidade reuniu os presidentes das sete equipes participantes e órgãos públicos para arquitetar o formato da competição. A novidade será a exigência de elencos formados por maioria de jogadores sub-23.

Canaã, Candango, Greval, Legião, Luziânia, Planaltina e Taguatinga vão em busca do acesso à elite local, com vaga direta para os finalistas do torneio. Algumas ausências importantes foram registadas. Rebaixado do Candangão na temporada passada, o Ceilandense não enviou inscrição para o torneio. Times como Formosa, Santa Maria, SESP Brasília e Riacho City também ficam de fora.

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Com alteração no regulamento do certame, em 2025, o acesso para a elite do futebol local será por meio dos pontos corridos em turno único. Desta vez, por decisão tomada em votação dos representantes dos clubes, a Segunda Divisão terá fases de semifinal e final. Cinco votos foram favoráveis ao formato e apenas dois sustentaram a preferência de pontos corridos.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, em sistema de pontos corridos e um clube folgando a cada rodada. Os times posicionados no G-4 avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, com chaveamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º) e cartões zerados.

Outra alteração no regulamento foi em relação à idade estabelecida para os jogadores. Agora, os clubes poderão registrar na súmula do jogo apenas cinco atletas acima de 23 anos. Para a composição do elenco, não haverá restrição quanto a quantidade dos contratados que ultrapasse a média estabelecida, apenas durante as partidas.

A FFDF fez algumas exigências para os mandantes dos clubes: o envio do plano de ação 24 horas antes dos confrontos, o mínimo de seis gandulas e dois maqueiros no estádio, além da equipe de segurança no local. A ambulância e a arbitragem das partidas serão custeadas pela Federação. A data base de início da Segundinha é em 29 de agoso, com a final marcada para 31 de outubro.

Tabela - 1ª rodada

Data base - 29 de agosto

Planaltina x Greval

Candango x Taguatinga

Canaã x Legião

Folga: Luziânia



*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

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