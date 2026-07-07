Jogadores egípcios lamentam derrota para Argentina

O defensor egípcio Yasser Ibrahim (nº 02) comemora com os companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de seu time durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Egito, no Atlanta Stadium, em Atlanta, em 7 de julho de 2026 - (crédito: ODD ANDERSEN / AFP)

Após não aproveitarem uma vantagem de dois gols a dez minutos do fim do tempo regulamentar e serem eliminados da Copa do Mundo pela Argentina (3 a 2) nesta terça-feira (7/7), os jogadores egípcios, visivelmente emocionados, lamentaram a derrota em um jogo que tinham "nas mãos".

"Estávamos muito perto da vitória. Os pequenos detalhas fazem diferença nos grandes jogos. Fizemos o que tínhamos que fazer até o último momento", declarou o goleiro Mostafa Shoubir, um dos protagonistas da partida depois de defender um pênalti de Lionel Messi no primeiro tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É um esporte coletivo e estamos muito tristes porque tínhamos o jogo nas nossas mãos", disse Shoubir ao ser perguntado sobre sua defesa.

O atacante Mostafa Ziko, autor do segundo gol egípcio, questionou a arbitragem, que pouco antes dos 2 a 0 anulou um gol que ele mesmo marcou por uma falta sobre Lisandro Martínez no início da jogada.

"Fizemos um jogo enorme contra os campeões mundiais. Não sei o que aconteceu no segundo tempo. Houve coisas estranhas que todo mundo viu. Ficou evidente", declarou Ziko após a partida.

"Desde o início, entramos em campo sem medo de nada. Todos viram que queríamos vencer", acrescentou o atacante egípcio, apelidado de 'Pequeno Zico' em homenagem ao ex-craque brasileiro.

"Lamentamos a derrota e peço desculpas ao povo do Egito", concluiu.