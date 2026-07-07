Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Gabriel Pec

Gabriel Pec assinou contrato de cinco temporadas com o Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gabriel Pec, atacante que estava no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O Cabuloso pagou cerca de 12 milhões de dólares (R$ 60 milhões) pelos direitos econômicos do jogador. O jogador assina contrato de cinco temporadas.

O atacante desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (5) e passou pelos tradicionais exames médicos na Toca da Raposa. A tendência é que Gabriel Pec comece a treinar já durante esta semana com o elenco para ficar à disposição no amistoso contra o Grêmio, no próximo domingo (12), às 17h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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"Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início das negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro", disse o jogador, ao chegar à capital mineira, no último domingo.

Na atual temporada, Gabriel Pec entrou em campo em 20 oportunidades pela equipe da Major League Soccer, com 11 gols marcados e quatro assistências. No total, pelo Los Angeles Galaxy, foram 101 partidas, 43 gols e 28 assistências.

Revelado no Vasco, o atacante retorna ao futebol brasileiro após quase três anos no exterior. No Gigante da Colina, marcou 26 gols e 14 assistências em 178 jogos.