Justiça nomeia novo interventor para SAF do Vasco

Pedido de reconsideração do Vasco foi rejeitado pela Justiça do Rio - (crédito: Dikran Sahagian/Vasco.)

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de reconsideração do Club de Regatas Vasco da Gama e manteve a intervenção judicial na Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O advogado Athos de Andrade Figueira Neves também foi nomeado como novo interventor.

A substituição da intervenção aconteceu após a renúncia da responsável anterior, Samantha Mendes Longo, por alegar falta de condições mínimas de segurança pessoal para exercer o cargo.

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De acordo com a juíza Simone Gastesi Chevrand, da 6ª Vara Empresarial, o objetivo do interventor é preparar, de forma transitória, a devolução da gestão aos administradores eleitos ou a convocação de uma nova assembléia deliberativa. A magistrada também reforça que não há impedimento jurídico para venda de ações da SAF a novos investidores e que atividade esportiva do clube não será afetada.

A decisão manteve o afastamento cautelar de três membros do Conselho de Administração e reafirmou a competência da Justiça Estadual para fiscalizar a recuperação judicial. Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, continua afastado do comando da SAF.