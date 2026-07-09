Vozinha aproveita glória e jet ski após história na Copa

O goleiro Vozinha, um dos sucessos da Copa do Mundo de 2026, aproveita seus dias de descanso em Cabo Verde. Aos 40 anos, o atleta foi destaque da seleção cabo-verdiana e apareceu em redes sociais durante um passeio de jet ski nas águas de Mindelo, na ilha de São Vicente.
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Em outro vídeo, ele surge andando pelas ruas ao lado de outros jogadores da seleção e recebendo o carinho dos cabo-verdianos.
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Destaque no Mundial
Vozinha foi um dos grandes nomes do Mundial ao ajudar Cabo Verde a alcançar, pela primeira vez, as oitavas de final da competição. Ele se destacou ao segurar o poderoso ataque da Espanha durante a fase de grupos.
Logo na estreia, diante dos espanhóis, foi eleito o melhor jogador da partida. Na ocasião, o goleiro fez sete defesas decisivas e garantiu o histórico empate por 0 a 0 contra uma das seleções favoritas ao título. A campanha da equipe terminou nas oitavas, com derrota para a Argentina.
Seu desempenho em campo também impulsionou sua popularidade nas redes sociais. Antes do início da Copa, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Com o sucesso no torneio, ele ultrapassou a marca de 28,4 milhões de seguidores e se tornou o goleiro mais seguido do mundo na plataforma.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.