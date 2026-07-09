Vozinha aproveita glória e jet ski após história na Copa

Após se destacar no Mundial, goleiro Vozinha relaxa em passeio de jet ski pelas águas de Mindelo, Cabo Verde, em suas merecidas férias - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O goleiro Vozinha, um dos sucessos da Copa do Mundo de 2026, aproveita seus dias de descanso em Cabo Verde. Aos 40 anos, o atleta foi destaque da seleção cabo-verdiana e apareceu em redes sociais durante um passeio de jet ski nas águas de Mindelo, na ilha de São Vicente.

Em outro vídeo, ele surge andando pelas ruas ao lado de outros jogadores da seleção e recebendo o carinho dos cabo-verdianos.

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Destaque no Mundial

Vozinha foi um dos grandes nomes do Mundial ao ajudar Cabo Verde a alcançar, pela primeira vez, as oitavas de final da competição. Ele se destacou ao segurar o poderoso ataque da Espanha durante a fase de grupos.

Logo na estreia, diante dos espanhóis, foi eleito o melhor jogador da partida. Na ocasião, o goleiro fez sete defesas decisivas e garantiu o histórico empate por 0 a 0 contra uma das seleções favoritas ao título. A campanha da equipe terminou nas oitavas, com derrota para a Argentina.

Seu desempenho em campo também impulsionou sua popularidade nas redes sociais. Antes do início da Copa, Vozinha tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Com o sucesso no torneio, ele ultrapassou a marca de 28,4 milhões de seguidores e se tornou o goleiro mais seguido do mundo na plataforma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.