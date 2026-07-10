Sinner vence Djokovic e vai enfrentar Zverev na final de Wimbledon

Sinner bateu Djokovic em sets diretos, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, garantindo vaga na final - (crédito: Henry Nicholls/AFP)

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão de Wimbledon em 2025, buscará o bicampeonato no torneio londrino após derrotar nas semifinais desta sexta-feira (10/7) o sérvio Novak Djokovic, que com esta derrota perdeu a chance de igualar os oito títulos do suíço Roger Federer.

'Djoko', que aos 39 anos sonhava em somar mais um título de Wimbledon aos seus sete já conquistados e igualar o recorde masculino de Federer, não conseguiu oferecer resistência a Sinner, que venceu com autoridade em sets diretos: 6-4, 6-4 e 6-4.

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O italiano de 24 anos vai enfrentar na final de domingo o alemão Alexander Zverev, que mais cedo derrotou o surpreendente britânico Arthur Féry, 114º colocado no ranking mundial, na outra semifinal, com parciais de 7-6 (7/0), 6-2 e 6-4.

Sinner buscará o quinto título de Grand Slam de sua carreira em Wimbledon, apenas um mês após sua surpreendente eliminação na segunda rodada de Roland Garros.

Djokovic, atualmente o oitavo colocado no ranking mundial, tampouco conseguiu conquistar seu tão aguardado 25º título de Grand Slam, um recorde no tênis masculino e feminino.

O sérvio lidera a lista de títulos de 'majors' em simples no masculino, com triunfos nos quatro principais torneios do mundo, e 24 conquistas no total, à frente do espanhol Rafael Nadal (22) e de Federer (20).

Aos 39 anos, Djokovic pagou um preço alto contra Sinner pelo imenso esforço despendido nas quartas de final de terça-feira contra o canadense Felix Auger-Aliassime, partida que ele venceu em cinco sets extenuantes, numa duração total de cinco horas e 15 minutos.

O sérvio deixa Wimbledon tendo quebrado o recorde de vitórias em partidas na chave de simples masculina, chegando a 107 e superando as 105 de Federer.

No domingo (12/7), Sinner buscará conquistar mais um título de Grand Slam, tendo triunfado anteriormente duas vezes no Australian Open (2024 e 2025), uma vez em Wimbledon (2025) e uma vez no US Open (2025).

Até o momento, Roland Garros é o único dos quatro principais torneios que o italiano ainda não conquistou.

Tanto no saibro parisiense quanto na grama de Wimbledon, Sinner se beneficiou da ausência do número dois do mundo, Carlos Alcaraz, que ficou de fora devido a uma lesão no punho.

Alcaraz, de 23 anos, chegou à final nas três edições anteriores de Wimbledon, vencendo em 2023 e 2024 e perdendo a final de 2025 para o próprio Sinner.