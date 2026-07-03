João Fonseca tem atuação apagada e se despede de Wimbledon

O russo Roman Safiullin cumprimenta o brasileiro João Fonseca após vencer a partida da terceira rodada de simples masculino no quinto dia do torneio de Wimbledon de 2026. - (crédito: AFP)

O sonho de João Fonseca em Wimbledon terminou. Com uma atuação apagada e sem brilho, o brasileiro não conseguiu fazer frente ao tenista russo Roman Safiullin, 132º do ranking, nesta sexta-feira, na quadra 2 do All England Club e amargou um revés de 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/3 em 2h10.

Com a derrota, o jovem tenista carioca perdeu a chance de superar a campanha do ano passado, quando também chegou à terceira fase do torneio, mas acabou eliminado pelo chileno Nicolás Jarry. Nesta edição, ele vinha embalado por vitórias sobre o espanhol Roberto Baustista Agut, na estreia, e triunfo sobre o holandês Jesper de Jong, ambas por 3 sets a 0.

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Já Safiullin tem muito o que comemorar. Após um 2025 marcado por lesões, o tenista russo vem buscando uma retomada nesta temporada. Nesta campanha em Wimbledon, ele venceu três batalhas de cinco sets seguidas até superar Fonseca. Na última rodada do qualifying, ele bateu Jerome Kym, e depois surpreendeu Andrey Rublev e Botic Van De Zandschulp.

Após desbancar o brasileiro com autoridade, Safiullin aguarda o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o francês Arthur Rinderknech para saber quem vai ser o seu próximo adversário na sequência do Grand Slam inglês.

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Dono de um saque potente e com um estilo agressivo, o russo começou a disputa apostando na intensidade para tirar o brasileiro da zona de conforto. Mais à vontade em quadra, Safiullin conseguiu subir à rede com frequência e obteve a primeira quebra no sexto game. Bastante regular, ele confirmou o seu serviço na sequência, abriu 5 a 2 e botou pressão sobre Fonseca.

A torcida até iniciou um apoio das arquibancadas gritando o nome do brasileiro, que diminuiu a diferença e jogou por uma quebra para evitar o fim do primeiro set. Safiullin, no entanto, soube ser frio para conter a tentativa de reação do rival, venceu o nono game e fechou a parcial em 6/3.

A segunda parcial também começou marcada pelo equilíbrio. Aos poucos, porém, o russo foi começando a se sentir mais à vontade. Apostando na troca de bolas e contando sempre com uma boa devolução nos saques de Fonseca, Safiullin obteve a quebra no sétimo game.

Ao confirmar o seu saque e abrir 5 a 3, o russo mais uma vez se colocou em uma posição confortável na partida. Pressionado no serviço e sofrendo com os winners do rival, Fonseca não conseguiu reagir. O russo obteve mais uma quebra e emplacou um novo 6/3 para fazer 2 sets a 0.

Sem nada a perder, João voltou com tudo para o terceiro set. Mais agressivo e impondo um ritmo forte, ele apresentou um aproveitamento no primeiro serviço de 86%. Já Safiullin adotou a estratégia de desgastar o brasileiro nas trocas de bolas longas. Com um drop-shot e um winner de devolução, o russo mais uma vez fez a diferença, quebrou o serviço no sexto game e abriu vantagem num momento importante do duelo.

A partir daí, próximo de garantir a vitória, ele apenas administrou a partida. Confirmou o seu saque, fez 5 a 2, e depois definiu o terceiro set por 6/3 selando a vitória de 3 a 0.