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Fitness e Nutrição

O tênis além do placar: saiba tudo sobre o esporte

Os benefícios físicos e psicológicos de um dos esportes que encantam pela energia dos saques, mas também pela qualidade de vida que pode proporcionar a quem pratica

Rafael vê no tênis uma forma de ter qualidade de vida - (crédito: Arquivo pessoal)
Rafael vê no tênis uma forma de ter qualidade de vida - (crédito: Arquivo pessoal)

Ralis que perduram por horas e sets que são extenuantes. O tênis é, sem dúvidas, um dos esportes mais empolgantes de se assistir, especialmente pela boa fase que tem vivido o Brasil. No entanto, o que muitos não sabem — ou até imaginam — é que essa modalidade exige uma complexidade que vai além do placar. A prática, inclusive, é destacada por trabalhar, quase que de maneira completa a saúde humana, desde explosões físicas à agilidade mental. E, assim, conquista um público fiel de praticantes e telespectadores. 

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O tênis combina componentes aeróbicos e anaeróbicos, tornando-se uma atividade excelente na busca por uma boa qualidade de vida. Para Leandra Batista, professora de educação física do Centro Universitário de Brasília (Ceub), é uma sinergia perfeita entre corpo e mente. "Ele exige movimentos explosivos em relação aos saques, que demandam força muscular, enquanto a elaboração de táticas para superar o oponente força o desenvolvimento de estratégias, abordando o aspecto cognitivo", detalha. 

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Segundo a especialista, os treinos regulares promovem adaptações cardiovasculares fundamentais. "O fortalecimento do sistema circulatório auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, por conta da necessidade de aumento do fluxo sanguíneo, muito exigido nos treinos e competições", explica a profissional. Contudo, a professora alerta para a importância de preparar estruturas de treino de forma específica para evitar lesões comuns, como a epicondilite — a famosa inflamação nos tendões do cotovelo que afeta os tenistas. 

"Nos membros inferiores, temos um nível de exigência bastante elevado na região da panturrilha e em toda a musculatura estabilizadora do tornozelo, fundamentais nos deslocamentos laterais. Também precisamos do trabalho do core e do tronco para a estabilização na execução das técnicas e dos saques", detalha. Ela ressalta, ainda, o cuidado com os ombros. "Não podemos desconsiderar o manguito rotador, composto de estruturas responsáveis pela sustentação e rotação interna e externa do ombro."

Uma fonte da juventude

O advogado Vitor Sampaio, 32 anos, começou a jogar em 2024 e resume o sentimento de quem descobriu a modalidade já na fase adulta. "Dizem, e eu concordo, que o tênis, mais do que esporte, está próximo de uma fonte da juventude. O tênis ativa o cérebro de forma constante e ensina a lidar com erros, frustração e pressão. Você pode estar jogando bem e, em poucos pontos, perder o controle da partida. Então é preciso aprender a respirar, reorganizar o pensamento e seguir jogando."

Atualmente, ele pratica a atividade com regularidade, mantendo uma frequência que o permite evoluir tecnicamente sem comprometer sua recuperação física. "A possibilidade de conciliar os horários com as demais responsabilidades pessoais e profissionais foi fundamental para que eu conseguisse manter a prática de forma consistente nos últimos anos", completa Vitor.

Na visão do advogado, o tênis é um esporte bastante desafiador, especialmente no início. Desenvolver a técnica dos golpes, o tempo de bola e a consistência exige paciência e dedicação. "No meu caso, além do aprendizado natural do esporte, precisei lidar com interrupções ao longo da vida e com algumas limitações físicas. É um enorme desafio, mas justamente por isso ele é interessante."

A prática consistente

A resiliência desenvolvida nas quadras serve como lição para o dia a dia fora delas. Como resume o pósgraduado em fisiologia do exercício e treinamento desportivo Jorge Estrella. "O esporte ensina a lidar com desafios, a desenvolver resiliência diante das derrotas e a entender que a evolução acontece por meio da repetição e do comprometimento diário. No fim das contas, a maior lição é que o caminho percorrido, com seus erros e suas superações, é tão importante quanto o resultado final", detalha.

Para ele, a convivência em equipe e os momentos de pressão ajudam a fortalecer a inteligência emocional e a autodisciplina, habilidades essenciais nas relações pessoais, na vida acadêmica e profissional. Além disso, carrega benefícios excelentes para o corpo. "Por ser uma modalidade que alterna momentos de explosão, parada brusca e rotação, ele recruta praticamente todos os grandes grupos musculares. Promove alto gasto calórico, por ser um esporte intenso, e aprimora a coordenação motora de um modo geral", acrescenta Jorge.

E por ser uma modalidade de alta complexidade técnica, o início costuma ser um teste de paciência. Rafael Freire de Alarcão, 49, enfrentou idas e vindas no esporte devido à rotina e a limitações físicas, incluindo uma cirurgia na coluna. Há três anos, ele encontrou a regularidade ideal para continuar frequentando o esporte. 

"O tênis me proporciona impactos positivos que vão muito além da atividade física. Percebo melhora no condicionamento, na mobilidade, na coordenação motora e na disposição", conta Rafael. Para o empresário, o segredo foi ajustar atividades aos limites do próprio corpo. "Durante os treinos e os jogos, consigo me desconectar das preocupações do cotidiano, aliviar o estresse e manter a mente focada no presente", finaliza.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/06/2026 06:00 / atualizado em 21/06/2026 09:24
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