Copa volta a ter semifinal só com campeões mundiais após 36 anos

Mbappé, Yamal, Kane e Messi. Astros das seleções que estarão nas semifinais de campeãs na Copa do Mundo - (crédito: Fotos: Divulgação FFF, SEFutbol, England e AFA)

Pela terceira vez na história, teremos uma semifinal de Copa exclusivamente de campeões do mundo. Afinal, a Argentina, que venceu em 1978, 1986 e 2022, enfrentará a Inglaterra (vencedora em 1966). Já a outra semifinal será entre França (campeã em 1998 e 2018) e Espanha (campeã em 2010).

Isso ocorreu apenas em outros dois Mundiais. A primeira vez foi em 1970, quando ocorreu uma semifinal entre Brasil (campeão em 1958 e 1962) e Uruguai (campeão em 1930 e 1950), e outra entre Itália (campeã em 1934 e 1938) e Alemanha Ocidental (campeã em 1954). No fim, deu Brasil.

Já em 1990, a semifinal envolveu Alemanha (campeã em 1954 e 1974) contra a Inglaterra (1966) e também Itália (campeã em 1934, 1938 e 1982) e Argentina (vencedora em 1978 e 1986). No fim, deu Alemanha.

Agora veja como serão as semifinais

França x Espanha

Data: 14/7 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Dallas

Os franceses chegam a esta semifinal com uma campanha impecável. Afinal, são 6 jogos, 6 vitórias, 16 gols a favor e 2 contra. Eles foram dominantes em todos os jogos, até mesmo na magra vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Naquele jogo, encontraram um ferrolho e perderam várias oportunidades. Mbappé, com 8 gols, vem sendo seu grande destaque. Mas Dembélé, com 5 gols, e Olise, com grandes jogadas e várias assistências, também estão se saindo muito bem. Dessa forma, a França entrou na Copa como uma das favoritas e vem confirmando o protagonismo.

A Espanha não fica muito atrás. Afinal, depois do empate surpreendente na estreia com Cabo Verde em 0 a 0, engrenou 5 vitórias, marcando 11 gols. Porém, diferentemente dos franceses, sofreu nas oitavas e nas quartas de final, quando venceu Portugal (1 a 0) e Bélgica (2 a 1), com gols de Merino no apagar das luzes. Yazarbal, com 4 gols, é seu artilheiro. Já a sua estrela, Lamine Yamal, chegou à competição fora da melhor forma física, mas vem crescendo a cada jogo. Como destaque, está a defesa espanhola. Para se ter ideia, a média de defesas do goleiro Unai Simón não chega a duas por jogo. Não por acaso, ele levou apenas um gol e tornou-se o goleiro que ficou mais tempo (648 minutos) sem tomar gol na história das Copas.

Argentina x Inglaterra

Data: 15/7 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

A Inglaterra chega na semifinal somando 5 vitórias e 1 empate, com 13 gols a favor e 6 contra. Mas só teve um pouco de tranquilidade na primeira fase, quando bateu a Croácia por 4 a 2 , empatou com Gana por 0 a 0 e venceu o Panamá por 2 a 0. Então, a partir da fase eliminatória, os ingleses penaram. Afinal, suas vitórias contra Congo, México e Noruega foram por placares mínimos e levando pressão. Dois jogadores se destacam: Kane e Bellingham. Eles marcaram 6 gols cada e seguem como diferenciais da seleção inglesa.

Assim como a França, a Argentina chega na semifinal com campanha 100%: 6 vitórias. Mas duas delas na prorrogação, incluindo o duelo das quartas com a Suíça (2 a 1). É a dona do melhor ataque da competição: 17 gols. Mas sofreu bastante, tomando 6. O que diferencia os atuais campeões do mundo é Messi. O genial camisa 10 faz uma Copa fantástica. Ele já fez 8 gols, além de assistências, como no primeiro gol da partida contra a Suíça neste sábado (11/7). Scaloni vem repetindo as escalações nas últimas partidas e, assim, o entrosamento vem fazendo a diferença.