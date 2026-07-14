Guarda Revolucionária do Irã reivindica novos ataques contra Bahrein

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado várias instalações no Bahrein, entre elas um prédio onde estavam alojadas forças americanas, segundo um comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (14) pela televisão estatal.
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A Marinha do exército ideológico iraniano "atacou vários depósitos de apoio de armamentos, um centro de comunicações por satélite e o prédio residencial das forças dos Estados Unidos na base de Juffair, no Bahrein", indicou a Guarda na mensagem.
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