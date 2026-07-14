Guarda Revolucionária do Irã reivindica novos ataques contra Bahrein

195 Um apoiador iemenita do movimento Houthi, apoiado pelo Irã, segura um retrato do falecido Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, durante um protesto contra ataques dos EUA ao Irã, em Sanaa, em 10 de julho de 2026. - (crédito: AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado várias instalações no Bahrein, entre elas um prédio onde estavam alojadas forças americanas, segundo um comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (14) pela televisão estatal.

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A Marinha do exército ideológico iraniano "atacou vários depósitos de apoio de armamentos, um centro de comunicações por satélite e o prédio residencial das forças dos Estados Unidos na base de Juffair, no Bahrein", indicou a Guarda na mensagem.

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