Scaloni pede para que não misturem semifinal Argentina-Inglaterra com Malvinas

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, concedeu uma entrevista coletiva antes do jogo da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina. - (crédito: AFP)

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu nesta terça-feira (14) para que não misturem a rivalidade futebolística entre Argentina e Inglaterra com a Guerra das Malvinas, antes da partida da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre as duas seleções, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O confronto entre argentinos e ingleses, uma das maiores rivalidades do futebol, está intrinsecamente ligado à vitória por 2 a 1 dos sul-americanos nas quartas de final do Mundial de 1986, no México, marcada por dois gols icônicos de Diego Maradona: a "Mano de Dios" e o "Gol do Século".

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Muitos argentinos, incluindo o próprio falecido craque, viam aquele triunfo como uma forma de revanche e uma reparação simbólica pelos compatriotas que perderam a vida pelas mãos dos britânicos durante a Guerra das Malvinas, em 1982.

O conflito armado, desencadeado pela reivindicação de soberania da Argentina sobre o arquipélago do Atlântico Sul, terminou com a vitória do Reino Unido e um saldo de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

"É uma partida de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há tantos anos. Foi um período muito triste da nossa história, e não há muito o que possamos fazer a respeito. Essa é a realidade", disse o técnico na coletiva de imprensa pré-jogo em Atlanta.

"E é uma partida de futebol, é só isso. Portanto, misturar as duas coisas seria uma loucura", acrescentou. "Lembramos daquelas pessoas, sem dúvida, mas isto é uma partida de futebol. Não devemos nos confundir quanto aos tempos em que vivemos".

"Entusiasmo intacto"

Quanto à semifinal, cujo vencedor enfrentará a Espanha pelo título no domingo, Scaloni afirmou que o entusiasmo de sua equipe permanece 'intacto', por estar perto de disputar sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva.

Ele descartou a ideia de que o cansaço possa afetar os atuais campeões, ressaltando que a magnitude da partida deixa essas preocupações "em segundo plano".

Scaloni também confirmou que conta com todo o elenco à disposição para enfrentar os 'Three Lions', que buscam chegar a uma final pela primeira vez em seis décadas.

"É verdade que já disputamos uma semifinal antes, mas a sensação é de que não. Estamos tão felizes, ansiosos e animados de poder proporcionar ao nosso povo a alegria de ver sua seleção dar tudo de si em campo", comentou.

A Argentina tem enfrentado dificuldades consideráveis na fase de mata-mata do torneio norte-americano de 2026, mas vem contando com um Lionel Messi decisivo, que enfrentará a seleção inglesa pela primeira vez em sua carreira.

Neutralizar Kane e Bellingham

Os 'Three Lions' também enfrentaram momentos difíceis ao longo do torneio, mas encontraram a salvação em Harry Kane e Jude Bellingham, que marcaram seis gols cada.

"Sem dúvidas tentaremos neutralizá-los usando nossas próprias armas e impedir que façam um bom jogo. Mas temos um plano de jogo em mente e esperamos executá-lo amanhã", afirmou Scaloni.

"A Inglaterra também tem bons jogadores, mas é uma equipe muito mais explosiva, digamos assim. Eles têm pontas velozes e jogadores que se destacam no mano a mano (...) Mas tentaremos manter a posse de bola, que é o mais importante, e então, com algumas nuances táticas, tentaremos pegá-los de surpresa".

Scaloni também elogiou a Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 nesta terça-feira e se classificou para sua segunda final de Copa do Mundo na história. A primeira foi na África do Sul, em 2010, quando conquistaram seu único título mundial.

"Eles vêm ganhando força e, na minha opinião, fizeram hoje a sua partida mais completa da Copa do Mundo. Portanto, parabéns a eles, pois foi uma vitória totalmente merecida", observou.