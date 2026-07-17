Seleção campeã da Copa do Mundo receberá anel inédito e exclusivo

Anéis de campeão da Copa do Mundo da FIFA 2026 serão entregues pela primeira vez na história do torneio - (crédito: Divulgação/Fifa)

Os vencedores da Copa do Mundo da FIFA 2026™ receberão, pela primeira vez na história, anéis de campeão. A final ocorre no domingo (19/7), no New York New Jersey Stadium, onde Espanha e Argentina disputarão o título.

Além do icônico troféu e das medalhas de ouro, a equipe campeã ganhará um novo símbolo de triunfo. A iniciativa leva uma das mais reconhecidas tradições do esporte norte-americano para o cenário do futebol mundial.

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Cada anel fará parte de uma edição limitada a 2.026 peças, em homenagem ao ano da competição. Deste total, 30 serão entregues ao time vencedor, enquanto 1.996 estarão disponíveis para os fãs como um produto oficial licenciado.

O design da joia exibe o troféu da Copa do Mundo em um dos lados. O outro será personalizado para refletir a identidade da seleção campeã. Cada anel será numerado individualmente, feito sob medida e entregue com seu próprio certificado de autenticidade.

Imediatamente após a final, o capitão e o treinador principal da equipe vencedora receberão anéis provisórios para celebrar a conquista. Os 30 anéis definitivos serão personalizados e entregues em uma data posterior, garantindo o encaixe perfeito.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.