Veja quanto Espanha e Argentina vão ganhar por chegar à final da Copa

A taça da Copa do Mundo ao lado da bola oficial da edição de 2026 da competição, a Trionda - (crédito: Divulgação/Adidas)

Levando a taça ao final ou não, as seleções que participaram da Copa do Mundo 2026, já ganharam, e entre as duas finalistas, o prêmio é uma bolada. As Seleções da Espanha e Argentina disputam no próximo domingo, dia 19 de julho, a final do Mundial, e além da taça, os times vão disputar o prêmio recorde de 50 milhões de dólares, cerca de R$255 milhões.

Mas o prêmio para o segundo lugar também não é nada ruim. Quem perder o jogo ainda leva para casa US$33 milhões, cerca de R$168 milhões. Somente a presença no campeonato rendeu a cada equipe cerca de R$53,7 milhões, sendo que desta quantia, R$7,6 milhões são direcionados para custos de preparação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disso, conforme os times foram deixando o torneio, as premiações para cada posição também foram chegando a seus destinos. O Brasil, por exemplo, eliminado nas oitavas de final, embolsou 15 milhões de dólares (R$77,5 milhões), valor direcionado às equipes que ficaram entre 9º e 16º lugares.

Leia também: Brasil fatura premiação milionária mesmo após eliminação na Copa

Entre a disputa de terceiro lugar, França e Inglaterra podem ganhar US$29 milhões, cerca de R$147; mas quem perder este duelo, também não volta de mãos vazias, e recebe US$27 milhões (cerca de R$149 milhões) .

França e Inglaterra entram em campo no sábado, dia 18 de julho, às 18h (horário de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, pelo terceiro lugar na competição.

Já a final, entre Espanha e Argentina, será no domingo, dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. A partida será transmitida em TV aberta pela TV Globo, TV fechada pela Sportv e no Youtube pela Cazé TV.