InícioEsportes
ÍDOLO ARGENTINO

"El último Tango": vazam detalhes da chuteira que Messi usará em sua provável despedida de Copas

Site especializado revela modelo exclusivo pro Mundial de 2026 que faz referência ao "último ato" do craque

Gênio argentino em ação recente com sua seleção pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images)
Gênio argentino em ação recente com sua seleção pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images)

A preparação para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá na América do Norte, já movimenta os bastidores do marketing esportivo e mexe com o imaginário dos torcedores. Neste sábado (27), o site "Footy Headlines", conhecido por antecipar lançamentos de materiais esportivos, revelou os detalhes daquela que deve ser a "arma" de Lionel Messi no torneio. A nova edição da linha F50, produzida pela Adidas, carrega uma carga simbólica pesada não apenas pelo design, mas principalmente pelo batismo. Isto porque a chuteira recebeu o nome de "El Último Tango" (ou "A Última Dança", em tradução livre).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escolha do nome não é aleatória. Ela faz uma referência direta e poética ao momento da carreira do camisa 10, indicando que o Mundial do próximo ano deve marcar o encerramento de sua trajetória como jogador na principal competição do planeta. Aos olhos da fornecedora e dos fãs, será o tango final do capitão argentino em busca da defesa do título conquistado no Catar.

Messi e Adidas combinam lançamento

Visualmente, a chuteira aposta em uma estética limpa e elegante. O modelo apresenta a parte superior predominantemente branca, fugindo de cores extravagantes na base. O destaque cromático fica por conta do azul, cor da bandeira argentina, que aparece em evidência na logo da marca, na ponta das travas e em detalhes desenhados nos cadarços. O dourado, que dominou os últimos lançamentos relacionados ao craque após o título de 2022, segue presente. Contudo, desta vez de forma mais sutil, aparecendo principalmente na região do calcanhar e no solado.

A previsão é que Lionel Messi e a Adidas lancem oficialmente o novo material em junho de 2026. O mais provável é que seja poucas semanas antes de a bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá. A Argentina, atual campeã do mundo, já conhece seu caminho inicial pela busca do tetracampeonato. A seleção sul-americana está alocada no Grupo J e enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia na primeira fase. Caberá a "El Último Tango" conduzir os passos de Messi nessa jornada que promete ser histórica e emocionante.

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/12/2025 21:21
    SIGA
    x