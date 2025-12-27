"El último Tango": vazam detalhes da chuteira que Messi usará em sua provável despedida de Copas

A preparação para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá na América do Norte, já movimenta os bastidores do marketing esportivo e mexe com o imaginário dos torcedores. Neste sábado (27), o site "Footy Headlines", conhecido por antecipar lançamentos de materiais esportivos, revelou os detalhes daquela que deve ser a "arma" de Lionel Messi no torneio. A nova edição da linha F50, produzida pela Adidas, carrega uma carga simbólica pesada não apenas pelo design, mas principalmente pelo batismo. Isto porque a chuteira recebeu o nome de "El Último Tango" (ou "A Última Dança", em tradução livre).

A escolha do nome não é aleatória. Ela faz uma referência direta e poética ao momento da carreira do camisa 10, indicando que o Mundial do próximo ano deve marcar o encerramento de sua trajetória como jogador na principal competição do planeta. Aos olhos da fornecedora e dos fãs, será o tango final do capitão argentino em busca da defesa do título conquistado no Catar.

Messi e Adidas combinam lançamento

Visualmente, a chuteira aposta em uma estética limpa e elegante. O modelo apresenta a parte superior predominantemente branca, fugindo de cores extravagantes na base. O destaque cromático fica por conta do azul, cor da bandeira argentina, que aparece em evidência na logo da marca, na ponta das travas e em detalhes desenhados nos cadarços. O dourado, que dominou os últimos lançamentos relacionados ao craque após o título de 2022, segue presente. Contudo, desta vez de forma mais sutil, aparecendo principalmente na região do calcanhar e no solado.

A previsão é que Lionel Messi e a Adidas lancem oficialmente o novo material em junho de 2026. O mais provável é que seja poucas semanas antes de a bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá. A Argentina, atual campeã do mundo, já conhece seu caminho inicial pela busca do tetracampeonato. A seleção sul-americana está alocada no Grupo J e enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia na primeira fase. Caberá a "El Último Tango" conduzir os passos de Messi nessa jornada que promete ser histórica e emocionante.



