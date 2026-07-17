O elo italiano da Argentina: Lautaro mantém tradição de 44 anos

Lautaro Martínez decretou a virada e a classificação da Argentina à final da Copa do Mundo contra a Espanha - (crédito: Roberto Schmidt/AFP)

Nova York — Tetracampeã mundial há 20 anos, quando derrotou a França na decisão da Copa da Alemanha, a Itália não disputa um Mundial desde 2014 e ficou fora das três últimas edições. Ainda assim, estará representada na final de domingo (19/5), às 16h, entre Argentina e Espanha. O responsável é Lautaro Martínez. Capitão da Internazionale, o atacante mantém viva uma tradição do clube de Milão: desde 1982, sempre houve ao menos um jogador nerazzurro em uma decisão de Copa do Mundo.

O gol sobre a Inglaterra, aos 47 minutos do segundo tempo, valeu mais do que a classificação da Argentina. Garantiu a 12ª final consecutiva de Copa com um atleta da Internazionale em campo. A sequência começou no título da Itália em 1982 e atravessou gerações com nomes como Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Ronaldo, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Ivan Perisic e o próprio Lautaro, campeão em 2022. Agora, o camisa 22 volta a representar o clube de Milão na principal partida do futebol mundial.

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A tradição também passou pelo Brasil. Ao longo dessas 11 finais consecutivas, 20 jogadores defenderam a Internazionale na principal partida do futebol mundial. O único brasileiro da lista é Ronaldo Fenômeno. Em 1998, dividiu a representação nerazzurra com o francês Youri Djorkaeff na decisão entre Brasil e França.

Quatro anos depois, em Yokohama, carregou sozinho a escrita do clube e retribuiu em grande estilo, com os dois gols da vitória sobre a Alemanha que garantiram o pentacampeonato. Agora, 24 anos depois, Lautaro Martínez assume novamente a missão de representar a Inter na final da Copa do Mundo.

A coincidência faz ainda mais sentido pelo momento vivido pelo centroavante. Reserva de luxo de Lionel Scaloni nesta Copa, Lautaro saiu do banco para dar a assistência da vitória sobre o Egito, marcou o terceiro gol diante da Suíça e decidiu a semifinal contra a Inglaterra. Enquanto Messi desenha as jogadas, o capitão da Inter tem sido o responsável por concluí-las.

Contratado pela Internazionale em julho de 2018, Lautaro Martínez tem 376 jogos pelo time de Milão, com 175 gols e 56 assistências. É tricampeão italiano, tri da Copa da Itália, tri da Supercopa e melhor jogador da temporada 2023/2024 da Série A. Também disputou a final da Champions League de 2024/2025 contra o Paris Saint-Germain.