Fornecedora do Vasco planeja retorno de camisa tradicional

O Vasco e a Nike planejam uma mudança significativa que promete agradar em cheio os torcedores, pois as empresas desenham o resgate de uma das características mais marcantes da camisa cruz-maltina. A tradicional faixa diagonal também nas costas do uniforme. A informação é do Lance. A tendência indica que a fornecedora implementará a alteração a partir da temporada de 2028.

Essa decisão surge para corrigir um ponto de insatisfação recorrente entre os torcedores. Desde o início da parceria com a Nike, em 2026, o uniforme do Vasco segue um "chassi" global da fornecedora. Motivo pelo qual a parte de trás da camisa é lisa. Com isso, ficou sem a continuidade da faixa diagonal, uma alteração que gerou críticas de parte da torcida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ademais, as regras de fabricação impedem uma mudança imediata, visto que, em 2027, a Nike manterá a mesma base de uniformes por causa da Copa do Mundo Feminina, o que inviabiliza alterações estruturais no modelo utilizado pelos clubes patrocinados pela marca.

Consequentemente, a diretoria e a empresa projetam a adoção de um novo padrão em 2028, abrindo espaço para o retorno da faixa nas costas. De fato, a reivindicação é antiga entre os vascaínos e carrega um forte apelo de identidade.

Outras mudanças na identidade

Ademais de integrar a identidade visual do clube, a faixa nas costas garante que o público reconheça a camisa imediatamente, mesmo quando alguém a observa por trás. Com efeito, os torcedores consideram esse detalhe um diferencial do uniforme ao longo da história. Por essa razão, o retorno do design original atende a um desejo histórico dos fãs e, consequentemente, resgata o DNA visual da equipe.

Paralelamente a essa modificação histórica, o planejamento prevê outra novidade importante já para o ano de 2027, uma vez que a mudança envolverá diretamente a camisa na versão torcedor.

A partir desse momento, o modelo utilizará o mesmo tecido que a Nike emprega em suas confecções, visto que esse material apresenta um padrão de qualidade superior ao atual. Por fim, essa reestruturação também alterará de forma drástica a logística de fabricação, visto que a empresa transferirá a produção para fora do Brasil.