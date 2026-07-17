Rômulo Mendonça quebra o silêncio sobre demissão do Prime Video

Rômulo Mendonça, narrador que detalhou sua saída do Prime Video, fala sobre o processo que levou à sua demissão da plataforma - (crédito: Reprodução/Instagram)

O narrador Rômulo Mendonça detalhou sua saída do Prime Video após mais de três anos na plataforma. Segundo ele, sua conhecida marca de trabalho sempre foi a sátira e o bom humor, mas uma paródia feita em um podcast teve outra origem.

Ele afirma que o episódio foi, na verdade, um desabafo que envolveu a também comentarista Alana Ambrosio, durante as finais da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos. Segundo ele, a manifestação ocorreu após semanas em que tentou, sem sucesso, discutir uma questão ética internamente. Mendonça relata que não deixou seu desconforto transparecer durante as transmissões.

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Ainda segundo o narrador, a paródia foi criada rapidamente. Ele memorizou as falas em vinte segundos e produziu o conteúdo em trinta. "Não foi uma tentativa de humor, foi desabafo", declarou.

As demissões ocorreram em decorrência da participação de Mendonça no podcast Jararaca Podcast — que não tem relação com a Prime. Durante o bate-papo, o narrador debochou de um vídeo publicado por Alana nas redes sociais. O registro da comentarista remete a primeira vez em que assistiu a um jogo da NBA presencialmente

Suspensão e demissão

As consequências incluíram a suspensão da transmissão do jogo 5 das finais e a determinação para que ele se retratasse publicamente em um prazo mínimo. A justificativa apresentada foi a de “esfriar os ânimos” de uma situação que, segundo ele, a própria empresa alimentou.

Após a gravação da retratação, em 15 de junho, Mendonça relata que se seguiu um processo unilateral e silencioso. Ele afirma ter ficado quase 30 dias sem que ninguém da empresa o procurasse para ouvir sua versão dos fatos.

O comunicado final foi o rompimento de seu contrato “sem justa causa”. O narrador questiona a versão divulgada à imprensa, que sugeria uma “apuração interna” e “violação de regras”. Para ele, se isso fosse verdade, o desligamento não teria ocorrido sem justa causa.

Mendonça conclui que a natureza de seu desligamento desmente a versão contada ao público. Ele agradeceu aos colegas das transmissões da NBA e do futebol, e principalmente ao público, afirmando seguir de cabeça erguida e com a consciência tranquila.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.