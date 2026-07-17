Guardiola tinha acordo para comandar a Inglaterra, diz jornal

Guardiola está livre no mercado após deixar o Manchester City - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester City)

A Inglaterra mais uma vez ficou pelo caminho e não conseguiu voltar a disputar uma final de Copa do Mundo. Na última quarta (15), em Atlanta, os ingleses foram derrotados de virada pela Argentina por 2 a 1, e a culpa da derrota com dois gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, caiu sobre os ombros do técnico alemão Thomas Tuchel.

Após abrir o placar aos 10 minutos do segundo tempo, Thomas Tuchel decidiu baixar suas linhas e recuar o time para segurar o resultado. O treinador empilhou zagueiros e viu a Argentina crescer no jogo, e posteriormente, marcar dois gols em sete minutos para virar e se classificar para a final. Entretanto, a história da Inglaterra nesta Copa do Mundo poderia ter sido bem diferente.

Nesta sexta-feira, o ‘The Athletic’ publicou que Thomas Tuchel foi um Plano B da federação inglesa, e que Pep Guardiola chegou a ter um acordo verbal para ser o técnico da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Segundo o portal, o treinador catalão estava em fim de contrato com o Manchester City e concordou em ser o substituído de Gareth Southgate.

No entanto, Guardiola optou por renovar seu contrato com o Manchester City por mais uma temporada. Sendo assim, a FA voltou suas atenções para Thomas Tuchel, que foi o escolhido para ser o comandante do English Team na Copa.

Guardiola segue na mira

Ainda de acordo com o ‘The Athletic’, Guardiola não teria saído totalmente da pauta da FA para o cargo de treinador da seleção. O treinador deixou o Manchester City ao final da última temporada de clubes, e está livre no mercado. Mas em um primeiro momento, Thomas Tuchel deve seguir como técnico da Inglaterra.

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Curiosamente, o contrato de Tuchel com a Inglaterra, segundo o ‘The Athletic’, teria um gatilho que permitiria uma rescisão amigável entre as partes caso a seleção fosse eliminada da Copa do Mundo antes das quartas de final – na fase de grupos, 16 avos ou oitavas. Desse modo, a tendência é que Tuchel comande o English Team até a Eurocopa de 2028.