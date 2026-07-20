'Ele é meu ídolo, e também sinto pena', diz Cubarsí sobre Messi

O defensor espanhol Pau Cubarsi posa com o prêmio de Jogador Jovem durante a cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo. - (crédito: AFP)

O zagueiro Pau Cubarsí, eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026 e campeão do torneio com a Espanha, admitiu, após a vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina, que sentiu um pouco de pena de seu ídolo, Lionel Messi, a quem admira desde a infância.

"Eu nunca o tinha encontrado pessoalmente. Quando ele veio me cumprimentar, finalmente caiu a ficha de que era real, de que estávamos realmente ali. É um privilégio enorme dividir o campo com ele. Ele é meu ídolo e fico triste por ele ter perdido, mas estou feliz com a nossa vitória", disse Cubarsí, de 19 anos, ao passar pela zona mista.

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"Isso é um sonho. Parece irreal. Sou grato por viver uma experiência tão única. Quando o apito final soou, sentimos que tínhamos feito história", disse o jogador do Barcelona, representando justamente o clube onde Messi, hoje com 39 anos, se desenvolveu como jogador e despontou para o mundo há mais de duas décadas.

Cubarsí admitiu que a dimensão da conquista ainda não havia sido totalmente assimilada.

"Vencer a Copa do Mundo sempre foi um sonho. Mas eu jamais teria imaginado estar em Nova York, levantando a taça da Copa do Mundo. Ouvir isso agora... ainda não consigo acreditar", disse ele, sorrindo.

"Neste torneio, tivemos que enfrentar equipes incrivelmente fortes. Mas somos uma família, e foi por isso que vencemos", refletiu.



