Fifa homenageia Pelé durante intervalo da final da Copa de 2026

A Fifa reservou um dos momentos mais simbólicos da final da Copa do Mundo de 2026 para homenagear Pelé. Durante o intervalo da decisão entre Espanha e Argentina, os telões do MetLife Stadium exibiram imagens do Rei do Futebol acompanhadas da frase "Love! Love! Love.", arrancando aplausos do público presente.

Leia também: Espanha vence a Argentina e é campeã mundial pela 2ª vez; veja os lances

A mensagem apresentada ao estádio faz parte do discurso de despedida de Pelé dos gramados, em 1977. Na ocasião, o brasileiro se despediu da carreira em um amistoso entre Santos e New York Cosmos, os dois clubes que defendeu como jogador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apareceram apenas três jogadores no show do intervalo da Copa do Mundo: Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e o Rei Pelé. Esse é o tamanho do Brasil no futebol mundial. Infelizmente, as novas gerações não conseguiram acompanhar ou entender a grandeza do que é pertencer a seleção… pic.twitter.com/LdWlU8dcBL — Pedro Machado ???????????? (@pedromachadobr) July 19, 2026

Leia também: É bicampeã! Vitória da Espanha é celebrada em Brasília

A homenagem ganhou ainda mais significado pelo palco escolhido. O jogo de despedida de Pelé aconteceu no antigo Giants Stadium, que foi demolido em 2010. Em seu lugar foi construído o MetLife Stadium, onde neste domingo recebeu a final da Copa do Mundo de 2026.

Leia também: Fifa detalha prêmio milionário para campeão e vice da Copa; saiba mais

Ao recuperar as palavras "Love! Love! Love!", a Fifa conectou a decisão do Mundial a um dos momentos mais marcantes da trajetória do maior ícone da história do futebol. A exibição relembrou o legado deixado pelo tricampeão mundial justamente no local onde ele encerrou sua carreira internacional quase 50 anos atrás.