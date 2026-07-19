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COPA DO MUNDO 2026

Fifa homenageia Pelé durante intervalo da final da Copa de 2026

Mensagem histórica do Rei do Futebol foi exibida nos telões do MetLife Stadium, palco da decisão entre Espanha e Argentina, no mesmo local onde o Rei se despediu dos gramados há quase cinco décadas

Pelé, jogador de futebol - (crédito: RALPH GATTI)
Pelé, jogador de futebol - (crédito: RALPH GATTI)

A Fifa reservou um dos momentos mais simbólicos da final da Copa do Mundo de 2026 para homenagear Pelé. Durante o intervalo da decisão entre Espanha e Argentina, os telões do MetLife Stadium exibiram imagens do Rei do Futebol acompanhadas da frase "Love! Love! Love.", arrancando aplausos do público presente.

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A mensagem apresentada ao estádio faz parte do discurso de despedida de Pelé dos gramados, em 1977. Na ocasião, o brasileiro se despediu da carreira em um amistoso entre Santos e New York Cosmos, os dois clubes que defendeu como jogador.

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A homenagem ganhou ainda mais significado pelo palco escolhido. O jogo de despedida de Pelé aconteceu no antigo Giants Stadium, que foi demolido em 2010. Em seu lugar foi construído o MetLife Stadium, onde neste domingo recebeu a final da Copa do Mundo de 2026.

Ao recuperar as palavras "Love! Love! Love!", a Fifa conectou a decisão do Mundial a um dos momentos mais marcantes da trajetória do maior ícone da história do futebol. A exibição relembrou o legado deixado pelo tricampeão mundial justamente no local onde ele encerrou sua carreira internacional quase 50 anos atrás.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 19/07/2026 22:16
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