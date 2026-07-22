Casemiro é anunciado no Inter Miami em negociação polêmica

O mercado da bola segue agitado após a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (22/7), o Inter Miami, clube de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS), fechou a contratação do volante brasileiro Casemiro. O jogador estava sem clube desde o término da última temporada ao encerrar o contrato com o Manchester United, da Inglaterra.

No entanto, a contratação de Casemiro é investigada pela MLS por poder romper termos de contrato com a liga. A elite do futebol estadunidense estabelece uma condição chamada "Discovery Rights". Em resumo, essa regra é um mecanismo que permite clubes terem direitos prioritários na contratação de alguns atletas que demonstrarem desejo em atuar nos Estados Unidos.

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Neste caso, o Los Angeles Galaxy, outro clube da MLS, tinha prioridade na contratação do Casemiro. Portanto, o Inter Miami poderia negociar com o brasileiro apenas se a franquia de Los Angeles não chegasse a um acordo com o volante. Agora, MLS investiga esse caso de "aliciamento" de Casemiro pela equipe de Miami e o descumprimento da "Discovery Right".

Casemiro se junta a Lionel Messi e Luís Suaréz na franquia de Miami a custo zero e com contrato até o fim da temporada 2027. Esté é o quinto clube da carreira do volante. Após começar no São Paulo, rodou na Europa por Porto, Real Madrid e Manchester United. O volante de 34 anos também disputou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, incluindo a de 2026. Casemiro tinha propostas de outros clubes do velho continente e do mundo árabe, mas optou na América do Norte pela qualidade de vida para a família.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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