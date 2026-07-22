InícioEsportes
MERCADO DA BOLA

Casemiro é anunciado no Inter Miami em negociação polêmica

Volante brasileiro estava livre no mercado após não renovar contrato com o Manchester United. Pelas regras da MLS, o Los Angeles Galaxy tinha prioridade em negociar com o brasileiro

Casemiro é anunciado como novo reforço do Inter Miami, time que joga Lionel Messi - (crédito: Reprodução / Instagram )
Casemiro é anunciado como novo reforço do Inter Miami, time que joga Lionel Messi - (crédito: Reprodução / Instagram )

O mercado da bola segue agitado após a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (22/7), o Inter Miami, clube de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS), fechou a contratação do volante brasileiro Casemiro. O jogador estava sem clube desde o término da última temporada ao encerrar o contrato com o Manchester United, da Inglaterra. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No entanto, a contratação de Casemiro é investigada pela MLS por poder romper termos de contrato com a liga. A elite do futebol estadunidense estabelece uma condição chamada "Discovery Rights". Em resumo, essa regra é um mecanismo que permite clubes terem direitos prioritários na contratação de alguns atletas que demonstrarem desejo em atuar nos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Neste caso, o Los Angeles Galaxy, outro clube da MLS, tinha prioridade na contratação do Casemiro. Portanto, o Inter Miami poderia negociar com o brasileiro apenas se a franquia de Los Angeles não chegasse a um acordo com o volante. Agora, MLS investiga esse caso de "aliciamento" de Casemiro pela equipe de Miami e o descumprimento da "Discovery Right". 

Casemiro se junta a Lionel Messi e Luís Suaréz na franquia de Miami a custo zero e com contrato até o fim da temporada 2027. Esté é o quinto clube da carreira do volante. Após começar no São Paulo, rodou na Europa por Porto, Real Madrid e Manchester United. O volante de 34 anos também disputou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, incluindo a de 2026. Casemiro tinha propostas de outros clubes do velho continente e do mundo árabe, mas optou na América do Norte pela qualidade de vida para a família. 

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 22/07/2026 18:17
SIGA
x