FBI confisca celular de presidente da AFA em Nova Iorque

O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o famoso FBI, realizou uma operação e confiscou o telefone celular do presidente da Associação do Futebol Argentino(AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, em Nova York. A ação policial aconteceu na última segunda-feira (20), momentos antes do embarque de retorno da seleção alviceleste para Buenos Aires após o encerramento da Copa do Mundo. De acordo com informações publicadas pelos portais Infobae, As e Clarín, a varredura também atingiu o tesoureiro da entidade, Pablo Toviggino, além dos empresários Diego Lucero e Javier Faroni.





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Os desdobramentos apontam que as autoridades americanas investigam o grupo por suposta fraude e peculato nos bastidores. Por consequência das investigações em andamento, a Justiça intimou os dirigentes a comparecerem ao Tribunal Distrital da Flórida no dia 30 de julho. A acusação principal aponta para um suposto desvio financeiro de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) com a finalidade de ocultar recursos através de companhias fictícias.

Empresas de fachada e a forte contestação da AFA

O foco central das investigações norte-americanas recai sobre o funcionamento da TourProdEnter, uma corporação sediada no estado da Flórida. A polícia local aponta a companhia, criada originalmente pelo empresário Javier Faroni, como o principal mecanismo utilizado com o objetivo de lavar dinheiro e desviar receitas provenientes de contratos de patrocínios da AFA. A repercussão do caso gerou forte instabilidade e obrigou a entidade a se posicionar publicamente por meio de nota oficial enviada aos veículos de comunicação.

A AFA publicou um comunicado oficial à imprensa para desmentir veementemente o envolvimento direto de seu mandatário principal na apreensão dos aparelhos eletrônicos. Conforme o texto divulgado pela federação, a informação que cita a retenção de pertences do presidente Claudio "Chiqui" Tapia é classificada como absolutamente falsa pelos diretores. Paralelamente a isso, a associação declarou que o presidente e o tesoureiro Pablo Toviggino não receberam nenhuma intimação judicial para depor na Flórida, visto que a ordem das autoridades estadunidenses teria como alvo apenas uma terceira pessoa.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas. https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l AFA (@afa) July 22, 2026





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