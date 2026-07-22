Parreira pode deixar a UTI após apresentar uma "melhora global"

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira apresentou "melhora global de seu quadro clínico", de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Hospital Samaritano Barra. O tetracampeão mundial em 1994 pode deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde está internado há mais de um mês, até o fim da semana. Aliás, ele tem a função renal estabilizada e não precisa mais de diálise.
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Parreira deu entrada no hospital no dia 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. O ex-treinador passou por uma traqueostomia, um procedimento que permitiu a inserção de umas cânula no pescoço para ventilação artificial.
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A previsão é que até o fim da semana ele seja transferido para uma unidade semi-intensiva. O espaço é voltado a pacientes que apresentam quadro estável, mas que ainda necessitam de monitoramento regular.
O ex-treinador fez recentemente um tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que possui cura. Ele segue acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital.
Veja o boletim médico de Parreira
"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira apresenta uma melhora global de seu quadro clínico. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada e não necessita mais de diálise.
A previsão é que até o final da semana ele seja transferido para uma unidade semi-intensiva – área hospitalar voltada para pacientes que apresentam um quadro estável, mas que ainda exigem atenção especial e monitoramento regular.
O paciente está internado desde 16 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de inflamação pulmonar e permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital".
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