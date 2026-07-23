Rodri demonstra interesse em defender o Real Madrid e aguarda proposta

Rodri é o grande nome do Manchester City e quer jogar na Espanha - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O volante Rodri pode protagonizar uma das maiores movimentações do mercado internacional nesta atual janela de transferências europeia. De acordo com informações publicadas pelo jornal francês L’Équipe, o meio-campista do Manchester City demonstra forte interesse em defender o Real Madrid e aguarda a chegada de uma proposta oficial nas próximas semanas. O clube merengue intensificou a busca por reforços de peso com a finalidade de preencher a lacuna deixada pelo alemão Toni Kroos no setor central da equipe.

A especulação ganha enorme tração nos bastidores esportivos poucos dias após o atleta atingir o ápice de sua trajetória profissional. Rodri atuou como capitão e liderou a seleção da Espanha rumo à conquista do título da Copa do Mundo de 2026, torneio no qual a Fifa o elegeu como o melhor jogador da competição. O prestígio global do espanhol consolidou-se em definitivo nas últimas temporadas, visto que o meio-campo também faturou o prêmio da Bola de Ouro há dois anos.

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Rodri é prioridade no Real Madrid

A direção do Real Madrid trata Rodri como a prioridade absoluta para trazer equilíbrio tático e poder de criação ao elenco. O interesse já antigo transformou-se em urgência prática nesta janela, por consequência do planejamento traçado pelo técnico José Mourinho para reestruturar o plantel. O clube da capital espanhola busca dar uma resposta imediata aos seus torcedores e retomar o caminho das grandes conquistas após amargar uma temporada inteira sem levantar troféus.

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De fato, os merengues adotam uma postura agressiva no mercado da bola e já oficializaram a contratação de nomes importantes, tais como Cucurella, Dumfries, Konaté e Bernardo Silva. O plano de bastidores prevê que o capitão da Fúria assuma um papel central nesta reformulação do meio-campo na Espanha. Embora as conversas sigam de forma indireta e nenhuma oferta financeira formal tenha chegado à mesa dos dirigentes do Manchester City, o estafe de Rodri aguarda o início das negociações formais com o propósito de selar o retorno do craque ao seu país natal.