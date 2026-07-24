Jogadores do Flamengo que ainda não completaram 13 jogos no Brasileirão

Flamengo ainda tem 17 jogadores que podem trocar de clube na Série A - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A abertura da janela de transferências sempre traz um debate interessante nos clubes brasileiros. Afinal, é comum times efetuarem contratações de jogadores com menos espaço nos elencos rivais. O Flamengo, vice-líder do Brasileirão, com 37 pontos, possui atletas em seu plantel que ainda poderiam trocar de clube em 2026.

O Jogada10 traz, então, a lista desses jogadores. Para a atual temporada, a CBF aumentou o limite de jogos que um atleta poderia realizar por um clube antes de transferir para outro. Se antes eram seis, hoje em dia são 12, ampliando o leque de opções para o mercado interno. Vejamos quais são os jogadores do Flamengo que se encaixam neste quesito?

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Quais jogadores do Flamengo têm até 12 jogos no Brasileirão 2026?

Dentre todos os que entraram em campo pelo Flamengo na atual edição do Brasileirão (27), somente dez já superaram o limite das 12 partidas. Dessa forma, até podem trocar de equipe na janela, mas não poderiam atuar pelo torneio nacional. São os casos de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Carrascal, Pedro, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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No entanto, ainda há uma lista volumosa de jogadores que poderiam atuar por uma segunda equipe em 2026. Dois deles, aliás, estão no limite: Jorginho e Lucas Paquetá, com 12 cada. Plata, de Arrascaeta e Luiz Araújo, por sua vez, possuem 11. Ayrton Lucas e De la Cruz (dez), Emerson Royal, Pulgar e Cebolinha (nove), Vitão (sete), Wallace Yan (seis), Danilo e Saúl (cinco) e Lorran (um) são os outros em questão.

Fla vai negociá-los?

Ainda no mercado buscando contratações, a tendência é que o Flamengo não realize muitas vendas. Emerson Royal, por exemplo, era alvo do Aston Villa (ING), mas o Flamengo recusou vender o lateral-direito por não ter garantias de encontrar um substituto à altura pelo mesmo valor. Pulgar, por sua vez, pode sair para o Monaco (FRA), a pedido de Filipe Luís.

Já Plata tem sondagens de fora do país, o que faz com que o número de jogos não interfira nas negociações. Quanto ao mercado nacional, Cebolinha e Luiz Araújo são os mais comentados. O ponta esquerda, aliás, já declarou que não deve renovar seu contrato, que se encerra em dezembro deste ano. Banco para Bruno Henrique e Samuel Lino, pode perder ainda mais espaço caso a contratação de Almada se concretize. Luiz Araújo também tem concorrência em seu posto (ponta direita) e respondeu recentemente acerca do interesse de clubes como Atlético-MG e Cruzeiro.

Jogadores do Flamengo com 12 ou menos jogos

Jorginho e Paquetá (12)

Plata, de Arrascaeta e Luiz Araújo (11)

Ayrton Lucas e De la Cruz (10)

Cebolinha, Emerson Royal e Pulgar (9)

Vitão (7)

Wallace Yan (6)

Danilo e Saúl (5)

Lorran, João Souza e Joshua (1)