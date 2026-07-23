Torcedores argentinos fazem abaixo-assinado pela anulação da final da Copa

A Copa do Mundo 2026 acabou oficialmente, mas para alguns torcedores, está sendo difícil aceitar o resultado. A Espanha derrotou a Argentina por 1x0 no último domingo (19/7), final que gerou comoção e mobilização entre torcedores argentinos. Um abaixo-assinado criado pela argentina Gisela Sanchez já reúne mais de 67 mil assinaturas pedindo a anulação da partida.
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Na petição, a torcedora critica a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincic e solicita que a partida seja revista. O texto afirma que a arbitragem influenciou diretamente no resultado e chega a alegar, sem apresentar qualquer prova, que o juiz teria sido comprado.
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“É uma decepção monumental para os jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver uma partida decidida pelo talento e pela dedicação em campo, em vez de por decisões de arbitragem manipuladas”, diz o abaixo-assinado.
Mas, assim como ocorreu com o movimento internacional “Argentina Out”, que reuniu mais de 23 milhões de assinaturas e pedia o banimento da Argentina da Copa do Mundo, o novo abaixo-assinado não tem valor jurídico nem poder para alterar o resultado da decisão.
A Fifa é a única entidade com competência para determinar eventuais mudanças relacionadas a partidas oficiais, e não existe qualquer indicação de que a final possa ou deva ser anulada ou repetida. O campeão mundial segue sendo a Espanha.
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