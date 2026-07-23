Neymar responde críticas por participação em torneio de pôquer

Nas redes sociais, o capitão santista rebateu as críticas e afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira, antes de aproveitar o período de descanso - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC )

Neymar voltou a se envolver em polêmica nesta quinta-feiram (23/7). O atacante do Santos respondeu às críticas por ter participado de um torneio de pôquer na terça-feira (21), enquanto seus companheiros enfrentavam o Universidad Central de Venezuela (UCV), pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN).

O camisa 10 sequer viajou para a partida dos playoffs da competição continental, que terminou com a vitória do Santos por 4 a 1, no Estádio Polideportivo Misael Delgado. Enquanto a bola rolava, o jogador disputava o BSOP Winter 2026, em São Paulo, onde também esteve na quarta-feira, durante seu dia de folga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Stock Car vira modelo da FIA para o automobilismo na América Latina

Nas redes sociais, o capitão santista rebateu as críticas e afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira, antes de aproveitar o período de descanso.

"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga", disse.

Na sequência, voltou a reclamar dos comentários recebidos. "Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", completou.

Neymar treinou normalmente com os companheiros nesta quinta-feira e deve ser uma das novidades entre os relacionados para o duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante da lanterna Chapecoense. A partida será disputada no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Com contrato até o fim do ano, o capitão soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir uma programação de minutagem para o camisa 10, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o atacante atuou por 23 minutos e marcou o gol de honra.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

Leia também: FBI confisca celular de presidente da AFA em Nova Iorque

Pelo Santos, a última partida do jogador foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem. Posteriormente, foi diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos compromissos do clube antes da pausa para o Mundial e também limitou sua participação no torneio.