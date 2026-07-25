Jogadora de futsal é suspensa por 5 anos após chutar cabeça de adversária

A agressão aconteceu enquanto o RDJ vencia por 1 a 0, no início do segundo tempo, quando Júlia, da equipe que liderava o placar, caiu no chão após sofrer uma falta - (crédito: Reprodução/redes sociais)

A Liga Desportiva do Eusébio suspendeu por cinco anos uma jogadora que chutou a cabeça de uma adversária caída em quadra durante a partida de abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, na última quarta-feira (22/7). O caso ocorreu no duelo entre Projeto RDJ Esport Feminino e As Resenhas, disputado no Ginásio Joaquim Gregório, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

A agressão aconteceu enquanto o RDJ vencia por 1 a 0, no início do segundo tempo, quando Júlia, da equipe que liderava o placar, caiu no chão após sofrer uma falta. Na sequência, a autora da infração, que não teve o nome revelado, aproximou-se e desferiu dois chutes na cabeça da adversária. Diante da situação, companheiras de equipe e integrantes das comissões técnicas invadiram a quadra. Durante o tumulto, a agressora ainda desferiu um soco em BK, outra jogadora do RDJ. A arbitragem encerrou a partida após o ocorrido.

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Segundo informações da diretoria do RDJ, as duas jogadoras receberam atendimento médico. Júlia foi atendida na UPA da cidade, recebeu alta e passa bem. Ambas seguem sendo acompanhadas pela Prefeitura de Eusébio e pela equipe da Secretaria de Esporte e Juventude.

"É uma situação muito lamentável e que jamais gostaríamos de presenciar dentro de uma quadra esportiva", disse Radija Nascimento, presidente do Projeto RDJ Sport, nas redes sociais. "O Projeto RDJ Sport continuará adotando todas as medidas cabíveis para que fatos como esse não se repitam e para que nossas atletas tenham a segurança e o respeito que merecem", concluiu.

A Prefeitura de Eusébio também se manifestou, repudiando o ato de violência e a prática antidesportiva. "A Prefeitura de Eusébio, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv), vem a público informar que repudia veementemente a violência e qualquer tipo de prática antidesportiva. Estamos garantindo investimentos e um calendário regular para o esporte amador, porque acreditamos na força transformadora do esporte em nossa sociedade", comunicou.

Na sexta-feira, a Liga Desportiva do Eusébio e a Coordenação de Esportes da Sejuv concluíram o julgamento, por meio da Comissão Disciplinar Esportiva, sobre as agressões e decidiram suspender a atleta por cinco anos.