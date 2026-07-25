F1: veja o grid de largada do GP da Hungria com Norris na pole e Bortoleto em 14º

O brasileiro Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades no classificatório e largará na 14ª posição no grid de largada - (crédito: Shiny Things/Wikimedia Commons)

O atual campeão da Fórmula 1 reviveu os grandes momentos da temporada e conseguiu a pole position no GP da Hungria. Lando Norris, da McLaren, se aproveitou de um erro de Max Verstappen nos momentos finais do Q3 e conquistou a 17ª pole da carreira. Ele foi seguido pelos pilotos da Ferrari: Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Gabriel Bortoleto não repetiu o desempenho dos últimos treinos classificatórios e ficou distante da zona de pontuação. O brasileiro teve problemas logo no Q1, com uma volta deletada e problemas no carro. E, no Q2, sofreu com a bandeira amarela e teve apenas uma oportunidade para entrar na zona de classificação ao Q3. Ele largará na 14ª posição no grid e precisará de uma boa recuperação no GP para pontuar pela terceira vez consecutiva.

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Quem não viveu uma das melhores manhãs foram os pilotos da Mercedes, que tiveram desempenho muito abaixo do esperado. Tanto Kimi Antonelli quanto George Russell não fizeram o melhor tempo em nenhuma das etapas e ficaram distante do pole, diferente do que ocorreu em toda a temporada, sempre com um dos pilotos tomando a dianteira.

Alonso vai ao Q2 pela primeira vez

No Q1, Lando Norris repetiu o bom desempenho do TL3 e começou disparando com o melhor tempo. O piloto da McLaren rapidamente garantiu a classificação para o Q2, com 1min18s277. O mesmo ocorreu com Max Verstappen, da Red Bull, que sobrou na pista e fez um dos melhores tempos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, enfrentou alguns problemas durante o classificatório. A sua primeira volta foi deletada pela organização da prova por ultrapassar os limites do circuito. O carro apresentou um problema e precisou de ajustes nos boxes antes de fazer uma última tentativa. Apesar das adversidades, o osasquense conseguiu completar a volta e passou com o 10º melhor tempo.

Quem surpreendeu foram os pilotos da Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, que receberam 16 atualizações no veículo em relação ao último GP e conseguiram melhorar consideravelmente em relação a toda temporada. O espanhol conseguiu passar para o Q2 pela primeira vez na temporada com a 16ª posição. O canadense não passou e ficou com a 20ª posição.

Os eliminados no Q1 foram: Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Valttieri Bottas (Cadillac) e Sérgio Pérez (Cadillac).

Bortoleto faz treino abaixo do esperado e é eliminado

Em uma manhã bem conturbada, o brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar ao Q2 e ficou apenas com a 14ª colocação. O piloto da Audi tinha a possibilidade de garantir a classificação logo no início da etapa, mas uma bandeira amarela provocada por Isack Hadjar, da Red Bull, acabou prejudicando o paulista.

Na parte de cima da prova, Lando Norris fez o melhor tempo, com 1min17s456. Os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, fecharam com o segundo e terceiro melhor desempenho, respectivamente. Isack Hadjar, que rodou na caixa de brita, conseguiu a recuperação e fechou na quarta posição.

Cabe pontuar o desempenho abaixo do esperado dos dois pilotos da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, que ficaram apenas na frente de Nico Hulkenberg, da Audi. Já o bicampeão Fernando Alonso, que surpreendeu e conseguiu passar para a segunda etapa, ficou com a 16ª posição.

Os eliminados do Q2 foram: Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Fernando Alonso (Aston Martin)

Veja como ficou o grid de largada no GP da Hungria:

1. Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s207;

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min17s219;

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s445;

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min17s479;

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s684;

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s725;

7. George Russell (ING/Mercedes), 1min17s760;

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min17s856;

9. Arvid Lindblad (ING/RB), 1min18s281;

10. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min18s686;

11. Liam Lawson (NZL/RB), 1min18s765;

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min18s844;

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min19s027;

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min19s105;

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min19s734;

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s808;

17. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s233;

18. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min20s621;

19. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s658;

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min20s659;

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min20s886;

22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min21s322.