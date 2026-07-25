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Neymar volta, faz dois gols e provoca críticos no Santos

Camisa 10 marca duas vezes no retorno após a Copa, mas empate com a Chapecoense impede vitória santista

Retorno de Neymar ao Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Retorno de Neymar ao Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após a Copa do Mundo, Neymar voltou a vestir a camisa do Santos na noite deste sábado (25/7) e, mesmo marcando dois gols, não conseguiu evitar o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na comemoração do primeiro gol, o camisa 10 fez um gesto como se estivesse distribuindo cartas, em resposta às críticas que recebeu por participar de um torneio de pôquer no início da semana, poucos dias depois da eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. 

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O atacante abriu o placar ainda no primeiro tempo e voltou a balançar as redes na etapa final, mas a Chapecoense reagiu e buscou a igualdade duas vezes. O resultado impediu o Santos de conquistar os três pontos no retorno de seu principal jogador e manteve a equipe pressionada na luta pelo acesso à Série A.

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O retorno de Neymar no campo foi movimentado, além de apresentar nervosismo na partida, ainda levou um cartão amarelo que o tira da próxima rodada.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 25/07/2026 23:21 / atualizado em 25/07/2026 23:21
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