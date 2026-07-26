Caio Bonfim quebra recorde sul-americano e leva maratona da marcha atlética no Troféu Brasil

Caio Bonfim cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h31min01s. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Caio Bonfim conquistou sua 17ª medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo neste domingo (26/7), no renovado Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. O medalhista de prata em Paris-2024 e campeão mundial nos 20 km em 2025 confirmou o favoritismo e levou a melhor nos 35 km da maratona da marcha atlética, com direito a quebra de recorde brasileiro e sul-americano na prova. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h31min01s.

Max Batista era o antigo dono da marca no País, com 2h31min57s, que ficou com o bronze neste domingo após concluir a prova em 2h36min58s. Matheus Correa ficou com a prata, com o tempo de 2h34min37s.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu saí com o pensamento de tentar fazer o recorde sul-americano. Só que é uma construção durante a prova. Eu estava fora do recorde faltando umas 12 voltas, fiz um cálculo e fui fazendo o ritmo, mas escapava um pouquinho. Então tive que dar uma forçadinha, as energias acabam e você começa a sobreviver dentro da prova", disse Bonfim após mais uma conquista no Troféu Brasil.

"Por isso, a parte mental foi desgastante, mas eu fico muito feliz. A gente veio aqui com a proposta de tentar esses dois recordes, duas medalhas, e não é tão simples. Estou muito orgulhoso pela preparação. Missão cumprida aqui no Troféu Brasil", completou.

Na última quinta-feira, Bonfim já havia se sagrado campeão da meia maratona da marcha atlética na mesma competição, também com recorde sul-americano em provas disputadas na pista. Na oportunidade, ele completou os 21,097 km em 1h24min30s93.