Calvário sem fim: lanterna da Série B, Ponte Preta sofre punição da Fifa

Time posado da Ponte Preta antes de jogo da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Marcos Ribolli / PontePress)

A Ponte Preta enfrenta um dos momentos mais delicados de sua história e parece não ter forças para reagir. Além de ocupar a lanterna da Série B, com apenas nove pontos e sem vencer há 14 partidas, o clube de Campinas (SP) recebeu nova punição da Fifa com um transfer ban, que impede o registro de novas contratações.

A aplicação da sanção ocorre por conta da dívida com o zagueiro boliviano Luis Haquin, que atuou pela Macaca em 2024. O clube havia selado acordo para pagar R$ 227.777,75 em duas parcelas, mas deixou de quitar a segunda, mesmo após solicitar prazo extra. Diante da inadimplência, o advogado do atleta acionou a Fifa, que fixou o bloqueio até o pagamento integral acrescido de multa.

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Haquin e sua passagem discreta pela Ponte

Capitão da seleção da Bolívia e atualmente no Al-Tai, Haquin disputou apenas 13 partidas pela Ponte e chegou a ficar seis meses sem atuar por decisão técnica de Nelsinho Baptista. Sua saída deixou mais uma pendência financeira para o clube, que já acumula atrasos salariais desde 2025.

Reflexos dentro de campo

A crise administrativa e financeira se reflete diretamente no desempenho da equipe. Com dívidas crescentes, punições internacionais e desempenho pífio na Série B, a Ponte Preta amarga a lanterna e não consegue sair da sequência negativa. No último jogo, empatou em 1 a 1 com o Athletic no Moisés Lucarelli, resultado que apenas prolonga o jejum de vitórias.



