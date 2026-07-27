Corinthians ganha um desfalque para próxima rodada do Brasileirão

O Corinthians terá um desfalque certo para o confronto contra o Athletico-PR, às 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (30), na Neo Química Arena. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Bahia e terá que cumprir suspensão automática.

O lance que gerou o cartão para o defensor ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Angileri fez falta dura em Ademir perto da entrada da área do Corinthians e recebeu a advertência. Um pouco antes da infração, o lateral havia marcado um golaço para abrir o placar na Arena Fonte Nova.

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Suspenso, o argentino deve dar lugar a Matheus Bidu, que não enfrentou o Bahia por conta de dores no púbis. Assim, deve retornar à condição de titular diante da equipe paranaense.

Contudo, Angileri não é o único desfalque do Corinthians para a próxima partida. Kaiky segue no departamento médico, enquanto Hugo e Vitinho estão entregues à preparação física. Memphis Depay ainda negocia a renovação de contrato e só deve retornar ao Brasil caso assine um novo vínculo.