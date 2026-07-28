Gênio tempestuoso: Neymar tem mesmo número de gols e cartões na temporada

Neymar marcou duas vezes contra a Chapecoense, mas amarelo por confusão no gramado o tira do jogo contra o Athletico-PR - (crédito: Raul Baretta/Santos)

O Santos segue com dificuldades de engrenar bons resultados na temporada 2026. Desde a volta à Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista não tem vida fácil dentro dos gramados. Briga por rebaixamento, goleadas sofridas e problemas extracampo não deram paz ao torcedor santista nos últimos anos. Mesmo com a presença de Neymar, um dos maiores ídolos recentes do Peixe, as atuações seguiram irregulares. E a tempestuosidade do craque explica, em parte, as dificuldades. No último sábado (25/7), o camisa 10 se destacou no gramado ao marcar os dois gols do empate por 2 x 2 contra a Chapecoense. No entanto, recebeu mais um amarelo e será desfalque contra o Athletico-PR. Nesta terça-feira (28/7), às 21h30, ele deve ser poupado do duelo de volta dos playoffs da Sul-Americana contra o Universidad Central, na Vila Belmiro. O SBT exibe.

Tecnicamente, esse será um dos poucos duelos nos quais o Peixe não dependerá do camisa 10. Na ida, o alvinegro venceu os venezuelanos por 4 x 1. Assim, até uma derrota por dois gols de diferença garante a classificação para enfrentar o Macará, do Equador, nas oitavas de final. Há mais de um ano da volta à Vila, Neymar dividiu o protagonismo com gols importantes, momentos polêmicos e lesões. Uma das barreiras do camisa 10 é equilibrar o desempenho com a disciplina. Mesmo com a atuação indivudual satisfatória contra a Chape, o atacante, mais uma vez, foi punido com um cartão amarelo de infantil. O meia não gostou de uma falta cometida por Bruno Tubarão e tirou satisfação de forma acalorada com o atleta adversário.

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Dois dados explicam como o comportamento interfere na temporada de Neymar. O cartão contra a Chapecoense foi o oitavo do craque jogando pelo Santos na temporada. O número de gols com a camisa alvinegra em 2026 é o mesmo. No Brasileirão, o atacante recebeu a sexta punição. Como isso, ele desfalca o Peixe por suspensão contra o Athletico-PR, em 9 de agosto. O desfalque de hoje contra a Universidad Central era programado para o atleta ter melhores condições físicas nos jogos da Copa do Brasil contra o Remo, com a ida no sábado e a volta na próxima quarta-feira.

Os cartões e o comportamento extracampo são um dilema na vida de Neymar. Com metade da temporada, as punições de 2026 igualaram as oito recebidas pelo jogador ao longo de 2025. Das seis do Brasileirão, por exemplo, apenas uma foi por falta cometida, diante do Bragantino. Contra o Vasco, Remo e a Chape, o atacante empurrou e confrontos adversários com o jogo paralisado. Na partida com o Coritiba, voltou ao campo sem permissão do árbitro, no célebre episódio do erro de substituição do camisa 10. Ante o Internacional, subiu ao alambrado para comemorar um gol. Os detalhes constam nas súmulas assinadas pelos árbitros.

Polêmicas

Mesmo ajudando a manter o Santos fora da zona de rebaixamento, apesar das dificuldades e tropeços da temporada, o camisa 10 ainda segue cercado de polêmicas. Na volta após a Copa do Mundo, por exemplo, ele foi visto em campeonatos de pôquer, enquanto a equipe alvinegra estava em campo na Sul-Americana. Nas redes sociais, o jogador debochou das cobranças e, em uma das comemorações dos gols contra a Chapecoense, provocou mais uma vez os críticos. Após o jogo, o atleta teria, ainda, questionado de maneira veemente alguns companheiros de equipe nos vestiários da Vila Belmiro.

Fora do gramado, chegou a discutir com jornalistas e até torcedores santistas. Após ser advertido contra a Chapecoense, Neymar respondeu um comentário feito por um comunicador nas redes sociais, após insinuar que o camisa 10 forçou a suspensão para a partida contra o Atlhetico-PR: "Propósito meu o**, errei em tomar um cartão e, agora, já era! Não inventa coisa, car****" , escreveu, com os ânimos exaltados.

Mesmo com o diferencial técnico do camisa 10, os resultados seguem negativos para o Santos na temporada 2026. Capaz de decidir partidas em poucos toques, Neymar também coleciona episódios responsáveis por tirarem o foco do futebol e custarem caro à equipe. No fim das contas, o maior talento do elenco segue oscilando entre ser a principal esperança de dias melhores do Peixe e um dos retratos da turbulência que insiste em acompanhar o clube nas competições do ano.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz