Leitura labial indica o que Neymar disse em confusão após vitória do Santos

A classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil terminou com um clima de tensão fora das quatro linhas. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, Neymar se envolveu em uma troca de provocações com torcedores e integrantes da delegação paraense. A cena, registrada por câmeras na saída do gramado, ganhou novos detalhes após uma leitura labial feita pelos dubladores Gustavo Machado e Velloso e divulgada nas redes sociais.

Segundo a interpretação dos especialistas, o camisa 10 respondeu aos xingamentos enquanto deixava o campo. "Beijinho pra ela. É pra sua mulher. Vem aqui embaixo. Pode vir", teria dito Neymar em direção às arquibancadas. O meia-atacante foi um dos protagonistas da partida ao dar a assistência para o gol de Rony, que garantiu a classificação santista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Filho de Neymar revela se pretende seguir os passos do pai no futebol

Já no túnel de acesso aos vestiários, a troca de provocações continuou. De acordo com a leitura labial, Neymar comemorou a eliminação do adversário com gritos de "Vamo! Aqui é Santos, po***! Eliminado! Eliminado!". Durante o bate-boca, o jogador também ouviu ofensas e foi chamado de "ex-jogador" e "arrogante".

A postura do atacante foi criticada pelo presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão. O dirigente afirmou que Neymar "fez as palhaçadas dele" e classificou o atleta como "vagabundo". Em sua declaração, também disse que "a gente é culpado por idolatrar um bando de vagabundo".

Horas depois, Neymar voltou a comentar o episódio nas redes sociais. O jogador compartilhou um vídeo em que aparece sendo alvo de xingamentos da torcida e ironizou a situação ao escrever: "Obrigado pelo carinho, Belém", acompanhado de um coração e um emoji de risada.

Leia também: Neymar provoca dirigentes e ironiza xingamentos da torcida do Remo

As imagens da discussão repercutiram nas redes sociais e ganharam novos desdobramentos após a divulgação da leitura labial, que detalhou as provocações trocadas entre o camisa 10 do Santos, torcedores e integrantes da equipe adversária logo após o apito final.