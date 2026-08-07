Diniz culpa arbitragem por eliminação do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira (6/8) pela Copa do Brasil, mas, como perdeu o jogo de ida das oitavas por 2 a 0, foi eliminado. Uma hora após a partida em que o atual campeão da competição deu adeus à edição de 2026 do torneio, Fernando Diniz viu o time prejudicado pela arbitragem, tanto no jogo de ida (um pênalti não marcado) quanto no duelo desta quinta. O lance em questão foi uma falta em Kaio no lance que terminou com o gol do Inter Em tempo: se o Corinthians fizesse 2 a 0, levaria o jogo para os pênaltis. Ele também reclamou da cera do Inter, citando que o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima deu pouco acréscimo e ainda encerrou a partida antes da hora.

" No Beira-Rio, foi pênalti claro no Bidu e não deram. Agora, foi claríssima falta no Kaio César e quatro segundos depois o Inter fez o gol. Eu disse para ele "o que mata a arbitragem é a falta de critério de um árbitro ainda mais isso ocorrem no mesmo jogo" . Teve uma jogada do Gustavo Henrique igual e ele marcou falta", disse Diniz para completar:

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O árbitro deu nove minutos de acréscimos. Mas o Inter ficou no ‘cai-cai’. Teve pouca bola rolando. O juiz não tinha a preocupação de fazer o jogo andar. Era para ter mais de nove minutos. E ele encerrou o jogo com oito. No mínimo tinha de respeitar o cronômetro. Afinal, não sabe como vai terminar a partida e estávamos em cima. Viram o Atlético-MG? Venceu com um gol, faltando uns cinco segundos. O árbitro foi decisivo neste jogo"

Treinador analisa a derrota

Para o treinador do Corinthians, o time, apesar de guerreiro, cometeu erros na jogada que foi mais planejada: as bolas levantadas. E que mesmo saindo dois gols em lances assim e outras chances, Ocorreram falhas:

"Não imaginava que o Inter fosse jogar pressionando e foi o que se viu. Uma linha de 5, 3 volantes e com dez atrás da linha da bola. Com 3 zagueiros e 3 volantes, tentou o contra-ataque. Tentar jogar por dentro podia tomar contra-ataque, o jogo teve determinação pelo lado. Usamos bem isso. Muito cruzamento que a bola não subiu, mas era a maneira que planejamos, e foi assim que fizemos os gols e outras boas chances foram assim. Essa era a estratégia e conseguimos executar, mas não conseguimos a classificação. Se em Porto Alegre faltou, mas hoje não, lutou, acreditou que dava, mas o jogo na arbitragem foi determinante.""

Fernando Diniz e a renovação de Memphis Depay

Agora o Corinthians, que sonhava com o seu quinto título (levou em 1995, 2002, 2009, 2025), concentra esforços para as competições que restam, o Brasileirão e a Libertadores. Pela Série A, o Timão enfrenta no domingo o Bragantino, fora de casa. Já pela Libertadores, o duelo, pelas oitavas de final, será no dia 13, na Argentina, contra o Rosário Central. E Dniz espera a presença de Memphis Depay. O jogador estava nas tribunas e tudo indica que deve ter a renovação confirmada nesta sexta-feira.

"Estamos próximos de contar com ele. Não tive o privilégio ainda de jogar com ele, mas é muito decisivo, tem um brilho diferente e vai nos ajudar muito. A renovação está perto de acontecer e vai nos ajudar muito. Só trabalhei com ele quatro dias, mas vai dar peso, qualidade e experiência."